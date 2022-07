Gianni Morandi, la notizia che riguarda suo figlio lascia tutti senza parole

Colpo di scena per Gianni Morandi: secondo quanto riferisce TvBlog, per suo figlio ci sarebbe una notizia che coglie tutti di sorpresa.

Artista che ha fatto la storia della musica italiana, Gianni Morandi è ancora, dopo 60 anni di carriera, fra i nomi più amati nel mondo delle sette note. Non solo: da vero uomo di spettacolo, sa riempire il palco anche senza cantare e le sue doti di showman sono sempre state evidenti a tutti.

Il suo enorme seguito di fan non è rimasto per nulla indifferente ad una notizia che lo riguarda stavolta un po’ più indirettamente e che coinvolge invece suo figlio. Tutti sappiamo infatti che il famosissimo cantante originario di Monghidoro è diventato padre ben quattro volte.

Con la prima moglie, Laura Efrikian, ebbe Serena, che morì purtroppo a poche ore dalla nascita, Marianna e Marco. Dal secondo matrimonio, con Anna Dan, è nato invece Pietro. Sia Marco che Pietro hanno seguito le orme paterne dedicandosi alla musica ed ora, secondo TvBlog, per uno di loro ci sarebbe una grossissima novità.

Notizia pazzesca per il figlio di Gianni Morandi: cosa sta accadendo

Come ogni estate, i programmi televisivi che vedremo partire da settembre sono già all’opera per preparare la nuova stagione. Provini, trattative e quant’altro sono all’ordine del giorno e i rumors sui probabili protagonisti degli show più famosi si susseguono ininterrottamente. Ebbene, a questo proposito TvBlog ha fatto sapere che proprio Marco Morandi, figlio dell’amatissimo Gianni, sarebbe in lizza per entrare a far parte del cast di una trasmissione diventata ormai un cult della Rai. Si tratta di Tale e Quale Show, che a quanto pare sta mettendo su un gruppo di personaggi davvero interessante.

Carlo Conti vorrebbe quindi proprio uno dei figli d’arte più richiesti: in effetti, lo storico talent di Rai Uno potrebbe essere uno show molto adatto a Marco Morandi che, come suo padre, si dedica alla musica da molti anni. L’artista 48enne ha iniziato a studiare violino quando era ancora molto piccolo e molti ricordano il suo debutto a Sanremo Giovani, nel 1997, con i Percentonetto, gruppo da lui fondato. L’anno successivo, l’allora 24enne partecipò al festival della musica italiana tra i Big col brano Come il sole. per poi tornare sul palco del Teatro Ariston nel 2002. Nel corso della sua carriera, Marco ha anche recitato nel film Liberate i pesci di Cristina Comencini al fianco di Michele Placido.

Adesso, il noto portale rivela che avrebbe mandato già un provino a Carlo Conti e pare che sia tra i candidati più papabili per diventare un volto del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

In attesa di conferme ufficiali, che ve ne pare di questo interessante colpo di scena?