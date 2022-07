Paolo Bonolis non ne fa segreto, ha preso una decisione: brutto colpo per il pubblico e i fan del celebre conduttore.

Una illustre carriera iniziata negli anni ottanta con la tv dei bambini e costellata di straordinari successi. Paolo Bonolis non ha bisogno di presentazioni: è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo.

E il pubblico segue con passione le sue trasmissioni da ben 40 anni: da Tira e Molla a Ciao Darwin, da Il Senso della vita ad Avanti un altro. Programmi che hanno fatto e continuano a fare la storia della nostra tv. Per i telespettatori, però, potrebbe essere in arrivo una brutta notizia. Le parole del conduttore in una recente intervista a Supeguida Tv hanno allarmato il suo pubblico. Scopriamo di cosa si tratta.

Paolo Bonolis, la drastica decisione: cosa ha annunciato

Quanto amiamo Avanti un altro? Lo show della fascia preserale di Canale 5 è una vera e propria ventata di allegria. Un’ora di leggerezza, durante la quale il pubblico dimentica i problemi quotidiani e si lascia andare al divertimento, in compagnia di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e il bizzarro salottino. E proprio Bonolis, intervistato da Superguida Tv qualche mese fa, non ha nascosto la sua soddisfazione per gli ascolti del game show, un programma divertente e che diverte anche chi lo realizza: “Ci divertiamo e la gente percepisce quel senso di libertà, privo di etichette, convenzioni e protocolli”. Dall’intervista, però, non sono emerse solo piacevoli notizie.

Alla domanda su un presunto addio di Paolo alla tv, il conduttore ha così risposto: “Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così ‘arrapato’ da stare in video. L’ho fatto per tanti anni ma a un certo punto bisogna dire basta per non diventare grotteschi”. Parole che, inevitabilmente, fanno tremare i fan di Bonolis, che non riescono neanche ad immaginare il mondo della tv senza un gigante come lui.

Paolo Bonolis e il ‘no’ ai reality show

Nell’intervista rilasciata a Superguida Tv, Bonolis dichiara di non essere interessato a condurre reality show, poiché ritiene il format lontano dalle sue corde: “Che poi se c’è un reality vero quello è proprio Avanti un altro. Cioè che diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti”. Chi, invece, tornerà nel cast del più spiato dei reality sarà la moglie, Sonia Bruganelli. A grande sorpresa, dopo un iniziale annuncio di addio, Sonia tornerà nelle vesti di opinionista del GF Vip 7 e sarà affiancata da Orietta Berti. Una coppia inedita che non vediamo l’ora di vedere all’opera. Appuntamento con la nuova edizione della trasmissione agli inizi di settembre.