Prima di Vite al limite pesava quasi 300 kg: oggi è una bellezza mozzafiato; la trasformazione della paziente vi lascerà di stucco.

Dodici mesi di cure nella clinica del dottor Nowzaradan per provare a dare una svolta alla propria vita. È questo il contenuto di Vite al Limite, titolo italiano della trasmissione My 600 lb Life: il reality mostra il percorso di dimagrimento dei pazienti, affetti da gravi forme di obesità.

Pazienti che, grazie ad una dieta prima e all’intervento di chirurgia bariatrica in un secondo momento, riescono ad ottenere anche risultati incredibili. Tra i più grandi successi ottenuti dal dottor Now e il suo team c’è senza dubbio quello che riguarda la giovane Sarah. Quando ha chiesto aiuto al programma, la ragazza, classe 1992, pesava ben 291 kg: le sue condizioni di salute erano letteralmente ‘al limite’. Grazie alla trasmissione, però, la sua vita è cambiata: una trasformazione che vi lascerà senza parole. Scopriamo com’è Sarah oggi.

Vite al limite, Sarah pesava quasi 300 kg: oggi è meravigliosa, il cambiamento

Era l’estate del 2018 quando è andata in onda per la prima volta la storia di Sarah Neeley, nell’episodio numero 13 della sesta stagione di Vite al Limite. Prima di farsi aiutare dal chirurgo Younan Nowzaradan e ricoverarsi nella clinica di Houston, la ragazza originaria dello stato dell’Ohio pesava quasi 300 kg. Come quasi tutti i pazienti del programma, Sarah ha trovato nel cibo uno sfogo ai suoi problemi: il padre era violento e alcolizzato e, chiaramente, non c’era armonia tra i suoi genitori ed in famiglia. Il tutto è peggiorato quando la mamma ha iniziato una vita con un altro uomo, smettendo di controllare l’alimentazione di Sarah e lasciandola ‘libera’ di mangiare senza limiti.

Nonostante la sofferenza e la depressione, la Neeley, però, è riuscita a trovare la forza di cambiare vita e, grazie al percorso nella clinica del Texas, ha perso 113 kg. E, anche dopo l’esperienza nel programma, Sarah non ha mollato e ha continuato a seguire una dieta ed uno stile di vita salutare. Oggi, la ragazza appare in splendida forma ed è più bella che mai, come si può vedere sui suoi canali social. Ecco uno dei diversi scatti di Sarah presente sul suo canale Instagram:

Eh si, una metamorfosi che lascia senza fiato, quella di Sarah. Che ha trovato la sua armonia anche dal punto di vista sentimentale: oggi la ragazza è felicemente sposata con il suo grande amore e insieme sono genitori di due splendidi bambini. Su Instagram, Sarah condivide diversi scatti della sua splendida famiglia. Una storia a lieto fine, quella di Sarah, tra le più emozionanti del programma di Real Time. E voi, avevate seguito il suo percorso in tv?