Quanto guadagnano i tre tenori de Il Volo: le cifre, resterete senza parole

Vere star della musica mondiale fin da adolescenti, il successo dei tre ragazzi de Il Volo è inarrestabile, ma sapete quanto guadagnano?

Li abbiamo conosciuti molti anni fa, precisamente nel 2009, quando tutti e tre parteciparono separatamente alla seconda edizione di Ti lascio una canzone, talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. All’epoca non si conoscevano tra loro, ma grazie all’idea del regista Roberto Cenci divennero un trio viste le potenti e rare voci tenorili che avevano già da adolescenti.

Da lì è iniziata per loro un’avventura incredibile che li ha portati a diventare delle autentiche celebrità conosciute in tutto il pianeta. Piero Barone aveva solo 16 anni, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble appena 14 e perciò fu dato loro l’appellativo di ‘tenorini’ con un chiaro riferimento ai tre celebre tenori Pavarotti, Domingo e Carreras.

Con un contratto di ben 2 milioni di dollari, la Geffen Records, Universal Music Group si aggiudicò l’esclusiva della pubblicazione del loro primo disco, uscito alla fine del 2010 e diventato disco di platino con 60mila copie vendute. Concerti e tour in giro per il mondo hanno portato Il Volo sui palcoscenici più importanti come quello del Metropolitan di New York, ma anche in Italia il giovane trio ha ottenuto soddisfazioni immense. E non è da sottovalutare l’orgoglio dell’Italia che può vantare talenti del genere.

Il loro brano Grande amore, presentato al Festival di Sanremo nel 2015, vinse l’edizione della celebre kermesse canora e diventò triplo disco di platino. Un successo dietro l’altro, ma vi siete mai chiesti quanto guadagnino questi talentuosissimi ragazzi?

Sapete quanto guadagnano i ragazzi de Il Volo? Da non credere!

In questi anni, abbiamo visto spesso i tre artisti esibirsi insieme a veri mostri sacri del canto e della musica come Barbara Streisand e Anastacia, tanto per citarne qualcuno. E’ chiaro che la loro fama ha portato anche ad un patrimonio stratosferico e, in effetti, le cifre attribuite ai tre sono davvero esorbitanti. Tanto più se si considera la loro età.

Fino al 2020, diverse fonti riportavano come guadagno per ogni loro concerto circa un milione di euro. Secondo alcuni, poi, nel 2015 per esibirsi ad un evento di Capodanno a Salerno, Ignazio, Gianluca e Piero avrebbero chiesto 250mila euro. Non ci sono conferme di ciò, ma il rumor destò non poche polemiche all’epoca.

Diversi siti esperti in patrimoni finanziari dei Vip riportano che nel 2019 i guadagni del trio ammontassero ad una cifra compresa tra 500 mila e un milione di euro. Ovviamente a contribuire a guadagni così lauti contribuiscono anche le centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube, i numeri su Sportify ecc.

Voi immaginavate queste incredibili cifre?