“Ho ripreso dei chili ma…”: la famosa attrice si mostra così sui suoi canali social e lancia un chiaro messaggio ai fan.

In una società sempre più fondata sull’apparenza, i messaggi di body positivity diventano sempre più preziosi. Soprattutto se, a lanciarli, sono star famose, seguite da milioni di fan in tutto il mondo.

Lo ha fatto anche una delle attrici più celebri ed amate del momento, che, attraverso il suo canale social, ha indirizzato un messaggio molto chiaro ai suoi followers. Mostrandosi in costume, la star ammette di “essersi lasciata andare” e di aver preso qualche chilo nel corso delle sua vacanze. Ma, per lei, non è assolutamente un problema. Ecco le sue parole, apparse nella didascalia di uno dei suoi ultimi post di Instagram,

La nota attrice lancia un messaggio importante sui social: “Ho messo su tre chili ma…”

“Ho appena notato che ho messo su 3 Kg in vacanza. Sono in un fantastico resort all inclusive, ho perso ogni controllo”. Inizia così il lungo messaggio di una delle attrici più amate del momento. Sui social, la star si è mostrata in costume, spiegando come ha reagito a questo leggero cambiamento di peso.

“Domani posso alzarmi e andare in palestra, idratarmi, mangiare sano ed amarmi. Essere duri con se stessi non aiuta, ma capisco cosa vuol dire sentirsi in colpa e stare male dopo aver mangiato troppo”. Queste le parole di Rebel Wilson, che su Instagram lancia un messaggio prezioso per quanti si trovano o si sono trovati nella sua stessa situazione. L’attrice australiana invita i suoi fan ad amare se stessi a prescindere dal numero presente sulla bilancia, che non definisce le persone.

“Se sei come me, sappi che tu sei più del tuo semplice peso, il tuo peso non ti definisce, fai del tuo meglio per essere in salute e non essere troppo duro con te stesso”. Parole bellissime, quella della star 42 enne , che in poco tempo hanno fatto il giro del web, in tutto il mondo. “Sii la migliore versione di te stessa”, è la frase con cui la Wilson ha chiuso il suo straordinario messaggio.

Cosa aspettate a seguire il suo canale Instagram? È ricco di contenuti originali ed interessanti, non ve ne pentirete.

La trasformazione di Rebel Wilson

Negli ultimi due anni, Rebel Wilson ha perso circa 35 kg, arrivando a pesare 75 kg. L’attrice ha mostrato le varie fasi del suo cambiamento sui social, dove condivide molto spesso i suoi scatti. La sua trasformazione è avvenuta nel 2020, definito da lei “l’anno della salute”: la star ha deciso di prendersi cura di se stessa e mettere al primo posto il suo benessere. Oggi è in splendida forma e non potrebbe sentirsi meglio.