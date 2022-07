Sanremo 2023, brutto colpo per Amadeus: il conduttore non si aspettava tutto questo per la prossima edizione del Festival.

Mancano ancora un bel po’ di mesi all’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, ma l’attesa è già molto alta. E, come sempre, le indiscrezioni sull’evento musicale si susseguono quotidianamente, nei mesi precedenti alla partenza.

Si tratterà della 75 esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che andrà in scena dal 7 all’11 febbraio 2023 e avrà ancora una volta Amadeus come conduttore e direttore artistico. Proprio per Amadeus, però, c’è una notizia non proprio piacevole. Che riguarda proprio la prossima edizione dello show musicale più prestigioso del nostro Paese. Scopriamo di cosa si tratta.

Brutto colpo per Amadeus: riguarda il Festival di Sanremo 2023

Poche le notizie ufficiali, al momento, su Sanremo 2023. Una di queste riguarda la presenza di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston! La regina delle influencer affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima serata della kermesse canora, come annunciato dal conduttore al TG 1 lo scorso 20 giugno. Una notizia che ha riempito di gioia la moglie di Fedez, onorata di essere la prima co-conduttrice della prossima edizione. Ma se Chiara ci sarò, Amadeus dovrà fare i conti anche con qualcuno che, invece, non sarà presente.

Nel corso del backstage della trasmissione di Gigi D’Alessio, “Gigi uno come te”, Fiorello si è lasciato andare ad una dichiarazione tra il serio e il faceto: “Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre”, sono state le parole dello showman siciliano. Il suo era un annuncio ufficiale o, ancora una volta, Fiorello sarà al fianco del suo grande amico sul palco dell’Ariston?

Ricordiamo che nel 2021, in piena pandemia, Fiorello è stato nel cast fisso del Festival, affiancando Amadeus in tutte le serate. Quest’anno, invece, ‘Ciuri’ è apparso solo nella serata di apertura della kermesse, trasmessa il 1 febbraio 2022. Cosa dobbiamo aspettarci per il 2023? I telespettatori sarebbero ben felici di rivedere insieme gli “Amarello”, una coppia che è ormai una garanzia di successo, talento e divertimento.

Non ci resta che attendere per tutte le notizie ufficiali su Sanremo 2023. Noi non vediamo l’ora di saperne di più. E voi?

Quanto guadagnerà Chiara Ferragni a Sanremo 2023

L’imprenditrice digitale sarà presente sul palco dell’Ariston ad apertura e chiusura, il 7 e l’11 febbraio 2023. Ma quale sarebbe il suo compenso? Nei giorni scorsi sono trapelate alcune discrezioni, riportate da Il Messaggero, il quale ha citato Diva e Donna. Secondo quanto si legge, alla Ferragni andrebbero 100 mila euro: un cachet che, come riporta Fanpage.it, supera quello di Checco Zalone, che avrebbe ricevuto 70 mila euro ( ma per una sola serata), e di Sabrina Ferilli, alla quale sarebbero invece andati 25 mila euro