Striscia la notizia, Giulia Pelagatti acqua e sapone: mai vista così in tv

Dal settembre del 2021 a Striscia La notizia c’è stato un grosso cambiamento con l’arrivo di due nuove veline, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Infatti inaspettatamente Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva avevano annunciato a giugno della loro decisione di lasciare il bancone dopo anni di stacchetti e meravigliose performance.

Le nuove veline però hanno saputo prendere quel posto molto bene. In questa edizione conclusasi qualche settimana fa, abbiamo seguito le loro esibizioni e abbiamo ballato insieme. Entrambe sono ballerine ed entrambe le abbiamo conosciute ad Amici.

Giulia ha partecipato al talent qualche anno prima. Non riuscì allora ad accedere alla fase serale ma dimostrò comunque di avere un grande talento e tanta voglia di riscattarsi tanto che subito dopo le esperienze non sono mancate, infatti in molti la ricorderanno anche a Colorado, dove faceva parte del corpo di ballo, e non è l’unica apparizione tv. Era già abbastanza nota ma grazie a Striscia la Notizia è diventata molto più popolare e di conseguenza anche sui social il numero di follower è cresciuto. In questi giorni si sta godendo un po’ di relax e possiamo vederlo dalla pubblicazione degli scatti su instagram. In un’ultima immagine condivisa la velina mora si è mostrata acqua e sapone, non come noi siamo abituata a vederla in tv, con un trucco accentuato e ben preparata.

Striscia la notizia, Giulia Pelagatti si mostra sui social acqua e sapone: non siamo abituati a vederla così

E’ lei stessa che a corredo del post lo scrive: “Acqua e sapone”. Giulia ha lasciato i capelli al naturale, senza piega ed è apparsa con il viso senza il il make up accentuato con sui siamo abituati a vederla sul bancone di Striscia, e quindi senza l’acconciatura ben fatta che siano ricci o lisci. La velina mora è molto bella, con il trucco e anche senza!