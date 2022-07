“Troppo rischioso”: Sonia Bruganelli ci ha pensato davvero, c’entra il GF Vip

Sonia Bruganelli ci ha pensato davvero, in pochi immaginerebbero a cosa: c’entra il GF Vip.

Quando si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli che è stata l’opinionista insieme ad Adriana Volpe, aveva fatto sapere in anticipo che non ci sarebbe stata una seconda volta per lei. Il suo lavoro è quello di produttrice tv e questa esperienza in qualità di opinionista era un ruolo diverso dal suo.

Nelle ultime settimane c’è stato poi il colpo di scena, nella prossima edizione del reality ci sarà e con lei avremo il piacere di vedere Orietta Berti, new entry. Sonia è una donna schietta e senza peli sulla lingua e come dimostrato nelle dirette dice sempre quella che pensa. In particolare nell’edizione precedente a far molto parlare è stato il rapporto creato con Adriana Volpe, infatti più volte si sono punzecchiate. Anzi, in puntata sono state affrontate anche alcune dichiarazioni che avevano fatto con tanto di risposta.

Ora però Sonia è pronta a tornare in quel posto lasciato a marzo. La produttrice tv intervistata nel programma ‘Facciamo finta che’ condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101 ha spiegato che lei non voleva essere corteggiata perchè realmente svolge un altro ruolo ma le ha fatto piacere sentirsi dire da Alfonso Signorini che voleva che lo aiutasse in questa esperienza per il secondo anno. Nel corso della chiacchierata Sonia ha anche fatto sapere di una proposta che aveva fatto al GF Vip.

“Troppo rischioso”: Sonia Bruganelli ci ha pensato davvero e lo ha proposto al GF Vip

Sonia Bruganelli sarà nuovamente l’opinionista del Grande Fratello Vip. Con lei vedremo Orietta Berti. L’opinionista in un’intervista rilasciata al programma ‘Facciamo Finta che’ condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101 ha raccontato che lei non voleva essere corteggiata perchè fa realmente un altro lavoro.

Ha aggiunto: “Però è stato bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda esperienza”. Nel corso della chiacchierata ha anche parlato di una ‘strana’ proposta che aveva fatto ma che è stata ritenuta troppo rischiosa.

La Bruganelli infatti aveva proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa: “Però mi hanno detto che era troppo rischioso”, ha commentato. Una proposta questa sicuramente mai riportata da altri e che è stata definita dal Gf Vip ad alto rischio, quindi non fattibile. Infatti sarebbe difficile pensare all’ingresso di una donna incinta e farla addirittura partorire in casa con l’entrata di medici e infermieri e di conseguenza è stata ritenuta dal reality non attuabile, tant’è che le hanno detto che era troppo rischioso. Voi cosa ne pensate di quanto dichiarato da Sonia?