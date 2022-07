Anticipazioni New Amsterdam, ultima puntata: brutto colpo per Max, non l’avrebbe mai immaginato

Anticipazioni ultima puntata di New Amsterdam: brutto colpo per Max, una cosa del genere non l’avrebbe mai immaginato, cosa accadrà.

Dopo il finale di stagione de L’Ora-inchiostro contro piombo, su cui vi abbiamo raccontato una notizia non tanto piacevolissima, un’altra amata serie tv Mediaset si accinge a chiudere i battenti con i suoi ultimi episodi. Parliamo di New Amsterdam, il famoso medical drama di Canale 5.

Iniziata ad inizi Giugno scorso, la quarta stagione di New Amsterdam ha saputo confermarsi totalmente imperdibile. Puntata dopo puntata, infatti, ha regalato al suo numeroso pubblico diversi colpi di scena ed adesso che si sta accingendo a chiudere i battenti, non ha intenzione di deludere le aspettative dei suoi telespettatori. Venerdì 15 Luglio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata e – da come abbiamo appreso da alcune anticipazioni trapelate dal web – sembrerebbe proprio che sia un finale di stagione totalmente imperdibile. Quali saranno le sorti del New Amsterdam e, soprattutto, lo staff medico dell’ospedale riuscirà a sbarazzarsi di Veronica Fuentes? Vedremo! Nel frattempo, fate attenzione a Max, il medico riceverà un durissimo colpo!

New Amsterdam, le anticipazioni dell’ultima puntata: Max non se lo sarebbe mai immaginato

Se la puntata di Venerdì scorso vi ha lasciato senza parole, l’ultima che andrà in onda Sabato 15 Luglio lo sarà ancora di più. Tra esattamente se giorni, infatti, New Amsterdam saluterà il suo pubblico. E, per farlo, ha scelto uno dei migliori modi: una puntata shock! Scopriamo insieme le sue anticipazioni!

Il primo episodio di questa ultima puntata del New Amsterdam è intitolata ‘Il momento della verità’ e vedrà Max Goodwin ancora in contrasto con Veronica Fuentes. Il medico, infatti, è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla sua nemica per l’acquisizione della U.M.I, ma qualcosa non va per il verso giusto. Inoltre, se da una parte avremo Bloom intenta a curare diversi bambini che hanno ingerito dei medicinali a scuola, dall’altra avremo un furioso scontro tra Iggy e Trevor. Infine, colpo di scena tra Helen e sua madre! Seppure le donne abbiano dimostrato di non avere punti in comune, stupiranno tutti.

Il ventesimo episodio di Venerdì 15 Luglio, invece, è intitolato ‘Rivoluzione’ e – da come si capisce chiaramente dal titolo – vede i medici del New Amsterdam contro Veronica Fuentes. Nessuno è a suo favore, nonostante lei sia al capo dell’ospedale, ma quando diversi inservienti hanno la peggio per via di alcuni guanti scaduti, l’astio nei suoi confronti si accentuerà ancora di più.

Il penultimo episodio è intitolato ‘Castelli di sabbia’ e vede il buon Max in procinto di partire per Londra e sposare la sua Helen. Prima di farlo, però, vuole aiutare diversi pazienti che erano in lizza per un intervento chirurgico da diverso tempo.

Quarto ed ultimo episodio di questa quarta stagione di New Amsterdam: tutti i medici dovranno fare fronte ad una calamità naturale e dovranno mettere l’ospedale in salvo. Si sta abbattendo un potentissimo uragano sul famoso nosocomio, ma Iggy riesce a risolvere ogni cosa. Infine, ultimissimo colpo scena: è arrivato il giorno delle nozze tra Helen e Max, ma inaspettatamente la ragazza non si presenta. Brutto colpo per Goodwin, che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.

Cosa sarà successo ad Helen? Le sarà successo qualcosa o non vuole più sposare il suo Max? Lo scopriremo molto presto.