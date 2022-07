Beautiful anticipazioni: la terribile scoperta di Thomas, manterrà il segreto?

Beautiful anticipazioni: la terribile scoperta di Thomas Forrester, manterrà il segreto o deciderà di raccontare tutta la verità?

I colpi di scena, a Beautiful, non mancano mai e ben presto accadrà qualcosa di davvero sconcertante in quel di Los Angeles. Una verità nascosta, che però qualcuno riuscirà a scoprire.

Si tratta proprio di lui, Thomas Forrester, il figlio di Ridge e della sua ex moglie Taylor Hayes. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, lo stilista è affranto per la morte del suo più grande amico Vinny Walker, scomparso a causa di un incidente. Una morte sulla quale sta indagando il tenente Baker, deciso più che mai a scoprire chi ha investito il giovane. Tutti noi sappiamo che l’incidente è stato causato da Liam, seppur senza volerlo. Ma se ci fosse qualcosa che ancora non sappiamo sullo scontro tra le due vetture? Sarà proprio Thomas a scoprire tutto! Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful Anticipazioni, Thomas farà una scoperta sconvolgente: racconterà tutto?

Neanche la ritrovata serenità con Hope riesce a cancellare i sensi di colpa di Liam: il giovane Spencer non smette di pensare al fatto che Vinny è morto per colpa sua. E, nonostante il padre Bill abbia insabbiato tutto e nascosto ogni possibile prova, Liam continua a temere che tutto verrà fuori. Come finirà?

Come tutti immaginiamo: Liam non riuscirà a tenersi tutto dentro e confesserà quanto accaduto a Hope, prima, e alla polizia dopo. Per il giovane e suo padre non c’è altra conseguenza che la prigione! Il grande colpo di scena, però, è dietro l’angolo. C’è una verità nascosta dietro la morte di Vinny e a scoprire tutto sarà proprio il suo amico Thomas.

Dopo aver litigato con lui per via del test di paternità manomesso, Thomas aveva bloccato il numero di Vinny. È proprio sbloccandolo che il giovane Forrester scoprirà qualcosa di sconvolgente: un video che dimostra che Vinny, nella sua auto, ha intercettato appositamente l’auto di Liam. Si, proprio così, Vinny si è volontariamente gettato contro la vettura degli Spencer, suicidandosi ma facendo in modo che la colpa ricadesse su Liam. Un ennesimo ‘favore’ che Vinny ha voluto fare all’amico Thomas, per incastrare Liam e permettergli di stare con Hope. Un piano davvero folle, ma cosa farà adesso Thomas?

Con Liam dietro le sbarre, Thomas avrebbe davvero via libera per poter, finalmente, ritagliarsi un posto nel cuore della figlia di Brooke. Thomas deciderà, quindi, di mantenere il segreto o aiuterà il suo ‘rivale’ Liam ad uscire dal carcere? Inutile dire che, anche in questo caso, ci sarà una sorpresa e accadrà qualcosa di assolutamente inimmaginabile. Per tutte le anticipazioni delle prossime puntate, continuate a seguirci!