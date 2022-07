Brutto colpo per le sorelle Selassié: l’indiscrezione delude i fan

I fan delle sorelle Selassié ci avevano sperato, ma a quanto pare per le principesse non ci sono buone notizie: sapete cos’è successo?

Hanno movimentato più di chiunque altro la sesta edizione del GF Vip. Non a caso una di loro, la maggiore, si è anche aggiudicata il titolo di vincitrice. Jessica, Lulù e Clarissa, giovanissime sorelle di origini etiopi, hanno rivestito il ruolo di concorrenti blasonate, categoria immancabile nel reality da qualche anno a questa parte.

Se la Marchesa D’Aragona e la Contessa De Blanck erano state iconiche nelle loro rispettive esperienze tra le mura di Cinecittà, le principessine non sono state certo da meno. Tante le dinamiche di cui sono state protagoniste a cominciare dalla storia (finita non benissimo) tra Lulù e Manuel Bortuzzo fino alle litigate epiche con Katia Ricciarelli.

Uscite dalla casa più spiata d’Italia, i fan che le hanno sostenute speravano di rivederle presto in tv e le ultime indiscrezioni avevano fatto ben sperare, ricordate? Si parlava infatti di una probabile partecipazione ad un famosissimo programma di Rai Uno, ma a quanto pare, secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, il progetto sarebbe saltato. Non senza un’enorme delusione da parte dei loro sostenitori, s’intende.

Doccia fredda per le sorelle Selassié: i fan restano senza parole

Il programma che le avrebbe viste protagoniste doveva essere la nuova edizione di Tale e Quale Show, non nuovo a reclutare ex concorrenti del GF Vip, come accaduto l’anno scorso con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Anche per Jessica e le altre era in cantiere tale progetto: un’occasione unica, soprattutto per Lulù che ha dimostrato una certa propensione al canto e non ha mai nascosto il suo desiderio di intraprendere la carriera musicale.

Nelle ultime ore, però, TvBlog ha fatto sapere che le sorelle non avrebbero superato il provino. Sono infatti già iniziati i casting per la nuova stagione del programma condotto da Carlo Conti, ma pare che per le tre ex gieffine non ci siano buone probabilità di essere ammesse nel cast.

Quest’ultimo vede personaggi dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni di varie star della musica. Oltre alle mancate partecipazioni di Alex Belli e Davide Silvestri, quindi, il pubblico del GF Vip dovrà quindi fare a meno anche delle tanto amate e tanto criticate sorelle.

Pare invece che in tal senso ci siano ottime notizie per un’altra ex gieffina alias Valeria Marini. La biondissima showgirl sicuramente rappresenterà un bersaglio unico per Cristiano Malgioglio, temutissimo giudice del programma, che l’anno scorso ha davvero ‘messo in croce’ Alba Parietti.

Voi avreste voluto vedere Jessica, Lulù e Clarissa esibirsi nel famoso show di Rai Uno?