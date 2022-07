Brutto incidente per il famoso cantante: le immagini dall’ospedale, cos’è successo; il racconto attraverso i social.

Un’immagine in cui si mostra disteso su una barella, col collare cervicale. È così che il famoso cantante annuncia di essere rimasto vittima di un incidente, allegando anche il video del brutto episodio.

Sul suo canale social, la star spiega cosa è successo nel dettaglio, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. “Era la mia prima volta”, spiega in un messaggio apparso nelle sue stories di Instagram. In seguito tutti i dettagli.

Il noto cantante vittima di un brutto incidente: “Era la mia prima volta”, il racconto sui social

“Era la mia prima volta a wakeboard e ho accettato l’invito di amici nonostante fossi in after ( non avessi dormito la notte prima)”. Inizia così il racconto del noto cantante italiano, che, nelle sue stories di Instagram, ha spiegato nel dettaglio cosa gli è successo.

“Sicuramente gli ostacoli di messo non hanno aiutato ed io pensavo di aggirare la struttura senza vedere un pilastro di legno dietro la rampa”, questa la dinamica dell’incidente, come raccontato sui social da Federico Rossi. L’ex del duo canoro Benji e Fede si è fatto male in acqua, proprio mentre faceva per la prima volta wakeboard, un sport che nasce dalla fusione di snowboard e sci nautico. Come spiegato dallo stesso cantante, però, per lui era la prima volta e, complici le poche ore di sonno, la giornata al mare non si è conclusa nel migliore dei modi. Per questo motivo, la star della musica ci ha tenuto a dare un prezioso consiglio ai suoi fan: “Partire per gradi e non fare cose del genere senza dormire”

Il cantante ha postato il video con l’incidente e il selfie in barella, commentando con ironia l’accaduto: “Non pensavo di essere così portato per il wakeboard!”. Successivamente, nelle sue stories, Federico ha condiviso alcuni video dal letto dell’ospedale, ringraziando tutti per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti nelle ultime ore. Ma come sta adesso?

È stato lui ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di avere tre costole rotte, ma che poteva andare molto peggio: “Con un po’ di riposto tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

E i messaggi d’affetto apparsi sotto il post condiviso da cantante, che a giugno ha lanciato il suo ultimo singolo Le Mans, sono stati davvero tantissimi. Diversi anche i volti noti che hanno mostrato la loro vicinanza a Federico in questi giorni delicati: da Aka7even ad Elettra Lamborghini, da Baby K a Francesco Sole. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare al cantante i nostri migliori auguri di una velocissima guarigione.