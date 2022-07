Incredibile colpo di scena a Vite al Limite, Larry sconvolge tutti: com’è oggi? Difficile da credere

Larry sconvolge tutto il pubblico di Vite al Limite: incredibile colpo di scena in clinica, ma siete curiosi di vedere com’è oggi? Difficile da credere.

Non solo trasformazioni sconvolgenti e imbattibili record, ma anche veri e proprio colpi di scena. Insomma, Vite al Limite è un mix di tantissime cose che lo rendono un programma davvero imperdibile. Ricordate la storia di Larry, raccontata nel corso dell’ultimissima stagione? Scopriamo insieme com’è diventato oggi.

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, Larry aveva 45 anni ed un peso superiore ai 300 kg. Spaventato dalle sue condizioni di salute – oltre all’obesità, infatti, il paziente soffriva di altre patologie in parte causate proprio dai suoi chili di troppo – temeva di poter morire da un momento all’altro. Che fare, quindi? La risposta è semplicissima: ha voluto rivolgersi a qualcuno di esperto! Purtroppo, il suo percorso non è stato molto soddisfacente. Seppure fortemente intenzionato a ritornare in forma, infatti, il simpatico Myers è riuscito a dimagrire solo 54 kg. Un colpo di scena choc, soprattutto se si considera che Larry era davvero speranzoso di iniziare una nuova vita. Come sta oggi, però?

La storia di Larry a Vite al Limite

Come la stragrande maggioranza dei pazienti del dottor Nowzaradan, anche Larry non aveva una storia facile alle spalle. Da quanto si apprende dal suo racconto dinanzi alle telecamere, infatti, il buon uomo ha iniziato a mangiare quando ha dovuto affrontare una serie di lutti catastrofici. Non solo, purtroppo, è venuto a mancare il suo nipotino prediletto quando era solo un neonato, ma ha dovuto far fronte alla morte delle sue sorelle e di sua madre.

Una situazione, quindi, decisamente insostenibile e che lo ha spinto a trovare nel cibo il suo unico e solo conforto.

Come sta oggi?

A differenza di quello di Melissa Morris, il percorso di Larry nella clinica di Vite al Limite non ha soddisfatto tantissimo il dottor Nowzaradan. Il medico chirurgo, infatti, non ha mai nascosto di aspettarsi grandi cose da lui, ma il suo paziente non ha affatto rispettato le sue aspettative. Al termine dei 12 mesi canonici del programma, infatti, il buon Myers è riuscito a dimagrire 54 kg. Un risultato sicuramente non da poco, ma che non gli è servito per procedere con l’intervento. Come sta oggi?

Dopo il rifiuto del dottor Nowzaradan, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come stia oggi il buon Larry? Siete curiosi di saperlo anche voi? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarlo su Facebook, sul quale canale è attivissimo, e siamo riusciti a vedere qualche piccolo miglioramento in più. Non sappiamo a quanti ammonti il suo dimagrimento, ma quello che ci fa davvero piacere notare è che continua a mantenere un regime alimentare equilibrio. Spesso e volentieri, infatti, condivide foto di piatti salutari. Eccolo qui:

Vi piacerebbe avere qualche notizia in più su di lui?