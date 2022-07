Damiano dei Maneskin è cambiato tantissimo: quasi irriconoscibile in questo scatto

In questo scatto è davvero irriconoscibile, non avete mai visto così Damiano dei Maneskin: l’imperdibile foto dell’amatissimo artista!

È incredibile constatare quanto è cambiato ad oggi il frontman dei Maneskin, alias Damiano David. Ma è stato sempre così? Ovviamente no e la sua trasformazione è del tutto incredibile.

Ma partiamo per gradi e cerchiamo di capire prima chi fosse. Il cantante romano, con i suoi 23 anni compiuti ad inizio anno fa parte della ben nota band “Maneskin” composta dai suoi immancabili amici e colleghi quali il batterista Ethan Torchio, la bassista Victoria De Angelis ed il chitarrista Thomas Raggi. La notorietà del giovane 23enne non è stata immediata ed almeno inizialmente. La band ha suonato molto spesso per le strade della capitale, mostrando già da allora di avere del potenziale. Imperdibili i video in cui si vedeva l’amatissima band alle prime armi raccogliere già un seguito incredibile. La scalata al successo, tuttavia, è iniziata tra le file del noto talent “X-Factor” nel quale ben figurarono, sotto la guida dell’esperto musicista e loro mentore, Manuel Agnelli.

All’interno del talent show riuscirono a classificarsi al secondo posto. Grazie a questo trampolino di lancio, Damiano e la sua band seppero ritagliarsi il loro meritato spazio nel panorama musicale al livello nazionale. Arrivò infatti la vittoria del festival di Sanremo, ottenuta nel 2021. Ma non è tutto, tant’è vero che il successo ha varcato i confini nazionali facendosi apprezzare soprattutto all’estero, come gli Stati Uniti ed infatti non sono mancate le ospitate e i siparietti in uno dei talk show più amati dagli americani quale il talk show di Jimmy Fallon.

Il cantante è noto anche per le sue battaglie sociali. Insomma, il successo è arrivato col tempo, ma sin dall’inizio Damiano e la sua band hanno dimostrato di avere talento! Ma come è cambiato Damiano dei Maneskin negli anni? Questo scatto imperdibile ci mostra il cantante proprio così, era irriconoscibile!

Damiano dei Maneskin, in questo scatto è irriconoscibile: come non lo avete mai visto

E’ dal 2018 che l’amatissima band dei Maneskin ha varcato le porte del successo riuscendo ad ottenere un seguito davvero pazzesco. Frontman della band ed amatissimo artista è lui, Damiano David. Dagli esordi ad oggi insieme alla sua band ha raccolto un seguito pazzesco. Ma come è cambiato il cantante ed amatissimo artista in questi anni? In questo imperdibile scatto del passato è davvero irriconoscibile, date un’occhiata:

Era allora ancora un’adolescente che aveva però ben chiaro chi sarebbe voluto diventare. Oggi ha un look un po’ diverso, più rock ed una capigliatura altrettanto differente oltre a qualche tatuaggio in più. In questo scatto del passato l’amato cantante e giovanissimo artista è davvero irriconoscibile non trovate?