“È tutto così stressante!”: drastica decisione, la showgirl lo dichiara apertamente

Attraverso il proprio profilo Instagram, la showgirl spiega il motivo di una sua decisione che ha lasciato tutti abbastanza sorpresi.

I social hanno sicuramente cambiato il nostro modo di vivere rendendoci più esposti agli occhi degli altri e se questo vale grossomodo per tutti, per i personaggi famosi succede in modo ancora più incisivo. I fan seguono i loro beniamini e se notano qualcosa di strano, come un’assenza dal web un po’ più prolungata, si chiedono cosa stia succedendo.

E’ appunto ciò che è successo alla famosa showgirl, volto amatissimo dal pubblico televisivo e da quello social: dal 1 luglio non ha più pubblicato scatti sul suo profilo Instagram ed i follower, preoccupati, si sono chiesti che fine avesse fatto. Avendo ricevuto molti messaggi privati in cui le veniva chiesto se stesse bene, la bellissima conduttrice ha voluto spiegare il motivo del suo allontanamento dalle piattaforme social.

Lo ha fatto tramite una storia su Instagram in cui non ha mancato di ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato interesse nei suoi confronti. Un gesto sicuramente premuroso da cui è possibile intuire quanto la showgirl sia diventata ormai una persona cara per il suo pubblico.

“Una boccata di vita”: la showgirl ha preso la sua decisione e lo dice chiaramente

D’altronde, il fatto che l’assenza della showgirl dai social abbia subito incuriosito e anche fatto preoccupare, non deve stupire affatto. Lei è un volto amatissimo soprattutto dai giovani che hanno avuto modo di conoscerla meglio in occasione della sua partecipazione ad un programma molto seguito.

Avrete capito che parliamo di Stefania Orlando, l’amatissima ex concorrente del GF Vip 5 che da quando uscì dalla casa più spiata d’Italia è stata sommersa dall’affetto del pubblico che ne ha apprezzato la schiettezza, l’intelligenza, la visione della vita e il modo di comportarsi.

L’ultimo post che Stefania aveva pubblicato sul suo profilo era una foto col marito Simone, una dolcissima dedica all’uomo con cui condivide la vita ormai da molti anni. Dopodiché più nulla: né storie né video né altri scatti. Lei però ha rivelato di stare benissimo, i fan possono stare tranquilli. In una storia postata ieri, ha voluto spiegare cosa l’ha portata a staccarsi per un po’ dai social: “Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante”.

Poi ha sottolineato un aspetto che dovrebbe far riflettere tutti: “Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare”, scrive. Dice infatti di non ritrovare più sulle piattaforme virtuali quella leggerezza che prima la faceva divertire: “E’ tutto così stressante!”, confessa apertamente. La cara ex gieffina ha comunque rassicurato tutti che si tratta solo di una pausa, quella che chiama “una sana boccata di via”.

Come darle torto?