Il gesto di Manuel Bortuzzo non passa inosservato: interviene Alfonso Signorini; le parole del conduttore sull’ex concorrente del GF Vip.

Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura: il reality più spiato della tv sarà uno dei primi programmi tv a tornare in onda, dopo il consueto stop estivo. Nel frattempo, facciamo un passo indietro, ad uno dei protagonisti assoluti della passata edizione.

Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del GF Vip. Primo disabile ad entrare in Casa, il nuotatore ha lanciato messaggi preziosi durante la sua permanenza nel programma, che ha lasciato spontaneamente a Gennaio. Al termine della sua esperienza in tv, però, qualcuno ha avuto da ridire sul suo comportamento, in particolare in merito alla questione della mancata ospitata a Domenica In. Alfonso Signorini ha replicato così.

Alfonso Signorini su Manuel Bortuzzo: le parole non passano inosservate

Un’esperienza intensa, quella di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip. Da settembre a gennaio, il concorrente ha vissuto un’avventura incredibile, durante la quale pensava di aver trovato il grande amore. Fuori dalla casa, però, la storia d’amore con Lulù Selassié è naufragata in poco tempo, con grande amarezza dei fan che si erano affezionati alla coppia. Ma, a proposito di ‘fan’, c’è anche chi non ha avuto parole bellissime per Manuel e la sua famiglia.

Qualche mese fa, sul settimanale Chi, è arrivata una lettera di una lettrice, contrariata dal comportamento di Manuel. La donna ha parlato della rottura con Lulù, che però ritiene una cosa normale tra ragazzi. Quello che non ha gradito è stata la frecciatina di Bortuzzo alla Venier: “A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di aver cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre”. La lettrice continua sottolineando che sia Manuel che il papà Franco oggi sono diventati personaggi famosi, richiesti per interviste ed ospitate: “Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio ma voglio augurarmi che, non sia mai le luci della ribalta dovessero spegnersi, trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia“. Ma qual è stata la risposta di Alfonso Signorini?

Il direttore di Chi, senza entrare troppo nei dettagli, ha replicato alla lettera della lettrice con poche parole: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel e suo padre il buon senso non manca”.

Quando inizia il GF Vip 7?

Una splendida notizia per gli appassionati del reality show di Canale 5. La prima puntata dello show non andrà in onda lunedì 19 settembre, come inizialmente trapelato, ma una settimana prima: il 12 settembre 2022! Un’edizione tutta da vivere, con un cast che si preannuncia scoppiettante stando alle prime indiscrezioni. Stay tuned!