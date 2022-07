“Iniziai a drogarmi come un pazzo”: il famoso personaggio lascia tutti senza parole con le sue dichiarazioni; la confessione.

Una confessione senza peli sulla lingua quella del cantante e famoso personaggio televisivo. In un podcast, ha raccontato come ha affrontato uno dei periodi più bui della sua vita.

Una carriera brillante, quella dell’artista, ma non è stato tutto semplice. Prima del grande successo, ci sono stati molti ostacoli da superare. E, nei momenti peggiori, il cantante ha trovato rifugio nella droga, da cui è stato dipendente per diverso tempo. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

La confessione del noto personaggio: “Iniziai a drogarmi come un pazzo”

A inizia maggio, nel corso dell’ultima puntata della stagione di One More Time, il podcast di Luca Casadei, J Ax si è raccontato senza filtri, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera. Una carriera costellata di successi, ma non è stato sempre tutto semplice. Nell’intervista, il rapper ha raccontato del delicato momento vissuto dopo l’uscita dell’album Di sana pianta. Le aspettative erano molto alte, ma non ha raggiunto subito il successo sperato. “Un disco ad alto budget, in cui credevano tutti, giornalisti, casa discografica, produttori”. Qualcosa, però, è andato storto.

La previsione era di vendere 300 mila copie, ma ne furono vendute 30 mila. “La discografica mi disse “Non vogliamo sentire più parlare di te”, mi mandarono a fare i concerti alle sagre di paese”, aggiunge il rapper. Che spiega di aver utilizzato la droga come valvola di sfogo: “Iniziai a drogarmi come un pazzo, stetti malissimo. Mi drogavo per non pensarci”. Una confessione forte, quella di J Ax, che non ha mai nascosto di essere stato schiavo della cocaina per diverso tempo. Un tunnel dal quale è riuscito ad uscire fuori grazie all’incontro con la donna che oggi è sua moglie, Elaina Coker. “Ho cominciato ad uscire solo per vederla, abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere di qualche anno fa.

Nel podcast, J AX ha parlato anche della lite con Fedez e la conseguente fine della loro collaborazione. Un rapporto che, però, è rinato proprio negli ultimi mesi.

La pace tra Fedez e J Ax

“Ci siamo sentiti al telefono per 6 ore e detti tutto quello che dovevamo dire”, queste le parole di Fedez alla conferenza stampa di presentazione del concerto Love Mi, tenutosi in piazza il 28 giugno. Il caso ha voluto che i due avessero appuntamento proprio il giorno in cui a Fedez hanno diagnosticato il tumore al pancreas. Ma di una cosa J Ax non ha dubbi: “La mia reunion con Fedez non dipende né dal concerto né dalla malattia. Non sono uno che crede alle coincidenze ma sono la prima persona che ha visto uscito dall’ospedale”.