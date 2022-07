La dottoressa Pimple Popper, impensabile quello che ha fatto Corey: gesto clamoroso!

Davvero impensabile quello che ha fatto Corey prima de La dottoressa Pimple Popper: un gesto clamoroso, mai successo prima d’ora.

Continuano alla grande le avventure con cui – puntata dopo puntata – La dottoressa Pimple Popper intrattiene il suo numerosissimo pubblico. A catturare l’attenzione di tutti – subito dopo la drammatica storia di Jim – vi è Corey, un giovanissimo paziente con un bozzo alquanto ‘misterioso’.

A differenza di tutti gli altri pazienti della dottoressa Lee, Corey ha dimostrato sin da subito di essere completamente dagli altri suoi compagni di viaggio. Non solo perché non ha mostrato il motivo della sua richiesta d’aiuto alle telecamere del programma se non quando ha incontrato la dermatologa, ma ha anche raccontato il clamoroso gesto commesso per sbarazzarsi del suo ‘difetto fisico’. Di azioni improvvise dettate dalla rabbia e disperazione, ve ne abbiamo parlato diverse volte, ma quello compiuto da Corey è davvero impensabile. Ha rischiato sul serio di farsi male! Siete curiosi di sapere cosa è successo? E, soprattutto, perché ha chiesto aiuto alla dottoressa?

Gesto choc di Corey prima de La dottoressa Pimple Popper: clamoroso!

Quando Corey ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper, l’ha fatto per un unico motivo: non riusciva più a sopportare il bozzo che – all’età di 15/16 anni – gli era cresciuto in fretta. Dapprima piccolissimo e poi, man mano, sempre più grande, l’escrescenza impediva Corey di avere una vita normale. In diverse occasioni, infatti, il paziente della dottoressa ha affermato di essere profondamente imbarazzato per via di questa protuberanza. E di non voler affatto andare avanti in questo modo. Pensate, alle telecamere del programma non ha potuto fare a meno di rivelare il gesto choc compiuto per sbarazzarsene da ‘autodidatta’. Ricordate quando vi abbiamo parlato di quel paziente che aveva cercato video su Youtube per rimuovere da solo le cisti? Ebbene. La storia di Corey è molto simile: dopo aver cercato su Internet informazioni su come eliminare una cisti, ha scelto di rimuoverla con un libro, colpendosi più volte. Voi l’avreste mai fatto? Noi assolutamente no!

Appena la dottoressa ha visto il bozzo di Corey, ha immediatamente proceduto con l’operazione. La protuberanza, infatti, non era altro che una semplice cisti, che in quattro e quattr’otto è stata rimossa.

Com’è cambiata la vita di Corey dopo?

A distanza di qualche tempo dall’operazione, la dottoressa ha informato i suoi telespettatori su come sia cambiata la vita di Corey dopo l’intervento di rimozione. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. E, come testimoniano alcune foto mostrate in video, la cicatrice è talmente sottilissima che si è completamente commista ai capelli.

Un risultato davvero impressionante, quindi. E che sottolinea quanto Sandra Lee abbia davvero le mani d’oro. Chi sarà il prossimo che sceglierà di chiedere aiuto? Stay tuned: ne vedremo delle belle!