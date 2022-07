Natasha Stefanenko lascia tutti di stucco: la notizia totalmente inaspettata

Grande novità in vista per Natasha Stefanenko, conosciuta in Italia fin dagli anni ’90: la notizia ha sorpreso non poco i telespettatori.

L’abbiamo conosciuta molti anni fa, quando dalla Russia si trasferì in Italia dopo aver vinto, nel 1992 a Mosca, la fascia del rinomato concorso The Look of The Year. Giunta nel Belpaese, Natasha Stefanenko ha proseguito l’attività di modella fino a quando nella sua via ha fatto irruzione la tv. Notata per caso in un ristorante dal regista Beppe Recchia, fece il suo debutto televisivo nel programma La Grande Sfida al fianco di Gerry Scotti.

Da lì in poi per lei si sono susseguite varie trasmissioni come Per tutta la vita…? che condusse dal 1997 al 2012 al fianco del compianto Fabrizio Frizzi, Target, l’indimenticabile Festivalbar, per poi passare anche a Sky. Reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express, la Stefanenko ha anche recitato in diverse fiction tra cui la nona stagione di Distretto di Polizia e Matrimoni e altre follie.

Ora, come anticipa il sempre aggiornatissimo TvBlog, ci sarebbe ancora una novità che la riguarda e che quasi nessuno prevedeva. Molto presto i fan potranno rivedere in tv la biondissima conduttrice, ma dove? Sì, perché a sorprendere è soprattutto il contesto nella quale la ritroveremo. Scopriamo ogni cosa sul ritorno in tv dell’amatissima showgirl!

Natasha Stefanenko stupisce tutti: la notizia è davvero clamorosa!

Stando a quanto rivela TvBlog, l’elegantissima Natasha farà parte del cast della nuova edizione di un programma che ottenuto davvero buoni risultati in termini di ascolti mesi fa. Uno show che h divertito moltissimo il pubblico e che ha visto protagonisti, come ormai succede sempre più spesso, vari personaggi famosi.

Ci riferiamo a Back to School, condotto l’anno scorso su Italia 1 da Nicola Savino. Ora che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi è passato a Tv8, sarà Federica Panicucci a sostituirlo. La biondissima conduttrice originaria di Cecina è stata infatti scelta per questa importante missione e sarà quindi impegnatissima nei prossimi mesi che la vedranno di nuovo al timone del seguitissimo Mattino Cinque, sempre insieme a Francesco Vecchi.

Come dicevamo, TvBlog ha rivelato che i casting per i nuovi concorrenti della trasmissione sono già iniziati e tra i venti volti protagonisti della seconda edizione ci sarà anche la Stefanenko. Non solo: oltre al suo, sono spuntati nomi davvero interessanti come quello si Soleil Sorge, grande protagonista della passata edizione del GF Vip che abbiamo visto recentemente nelle vesti di giudice implacabile de La Pupa e il Secchione.

Come vi sembra l’idea dii far tornare Natasha sui banchi di scuola? Voi avete seguito la scorsa edizione di Back to School?