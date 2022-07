Quasi irriconoscibili in questa foto: cambiamento impressionante per i tre cantanti de Il Volo; com’erano agli inizi della loro carriera.

Un vero e proprio orgoglio per il nostro Paese: con la loro musica emozionano i fan di ogni angolo del mondo. Parliamo de Il Volo, il trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Vincitori di Sanremo 2015 con l’indimenticabile brano Grande amore, la carriera dei tre ragazzi è in continua ascesa e sono delle vere e proprie star anche in America, dove sono stati ospiti degli show musicali più prestigiosi. Non tutti, però, ricordano i loro primi passi in tv… Forse non tutti sanno che i tre ragazzi si sono incontrati nel 2009, in un programma televisivo che ha rappresentato l’inizio del loro sogno. Scopriamo tutti i dettagli e, soprattutto, come sono cambiati nel corso degli anni.

Il Volo, come sono cambiati negli anni i tre cantanti: irriconoscibili in questo scatto

Era il 2009 quando il 14 enne Gianluca Ginoble, baritono, ha vinto la seconda edizione di Ti lascio una canzone, lo show condotto da Antonella Clerici, dedicato proprio alle voci dei più piccoli. Edizione alla quale parteciparono anche i due tenori Piero Barone ( 15 anni) ed Ignazio Boschetto (14 anni). All’epoca erano tre cantanti separati, ma, l’anno successivo, è nato quello che oggi conosciamo come Il Volo, gruppo musicale di fama mondiale. In poco tempo, i tre ragazzi conquistano il mondo: sono stati i primi artisti italiani a firmare un contratto con una major americana, la Geffen Records. Il loro primo album, dal titolo Il Volo e uscito nel 2010, è un successo straordinario e arriva nella Top Ten di Billboard USA. Una carriera stellare, in continua ascesa, ma come sono cambiati i tre ragazzi de Il Volo negli anni?

Agli esordi della loro carriera, Piero, Ignazio e Gianluca erano tre adolescenti, ma oggi sono quasi trentenni: hanno rispettivamente 28 (Piero) e 27 anni. E sono delle vere e proprie icone di stile! Oltre che per l’innegabile talento, infatti, i tre ragazzi de Il Volo non passano inosservati per i loro look, sempre impeccabili: eleganza e raffinatezza da vendere nelle loro esibizioni in giro per il mondo. Ma siete curiosi di vedere com’erano da ragazzini? Una ‘trasformazione’ che vi lascerà di stucco, date un’occhiata:

Eh si! Un grande cambiamento , quello dei tre cantanti, che da timidi ragazzini sono diventati delle star internazionali. Il più ‘simile’ alla sua versione da ragazzo è Gianluca, mentre notevole è il cambiamento di Ignazio, che ha perso peso e ha rivoluzionato la sua chioma, dandoci un taglio! Addio agli occhiali rossi per il maggiore dei tre, Piero, che ha optato per una montatura dal colore neutro. E voi, ricordavate i tre talenti de Il Volo ai loro esordi?