Rai Uno, momento d’imbarazzo in diretta: accade sotto gli occhi di tutti

Momento imbarazzante durante la puntata in diretta su Rai Uno: tutto lo studio, compresi i conduttori, si è accorto di quella frase.

La storia della tv è piena di momenti bizzarri, a volte anche sgradevoli: litigate epiche, battutacce fuori luogo, frasi inopportune e chi più ne ha più ne metta. Basta dare uno sguardo su Youtube alla enorme quantità di video che immortalano momenti del genere. Conduttori e pubblico spesso non sanno come uscire da tali situazioni e a volte si cerca di smorzare l’imbarazzo con una risata, che però spesso rischia di generare polemiche.

E’ successo di recente su Rai Uno: durante un collegamento in diretta, l’ospite ha fatto un discorso che ha fatto storcere il naso a molti e che ha inevitabilmente imbarazzato i conduttori in studio. Il risvolto dei programmi che vanno in onda in tempo reale è purtroppo questo: non è facile avere sempre tutto sotto controllo e, quando capita un imprevisto, non sempre si riesce a gestire al meglio.

In queste situazioni poi sono quasi sempre i conduttori ad andarci di mezzo: soprattutto il web è spietato in questi casi ed attacca coloro che tengono le fila della trasmissione. Oggi, si sa, certe parole o espressioni in tv non sono bene accette e chi le pronuncia si ritrova quasi sempre al centro di una bufera di polemiche.

Non è passato inosservato ciò che è successo durante una puntata di Camper, programma estivo in onda dal lunedì al venerdì alle 11:30 sul primo canale della tv di Stato. Condotto da Roberta Morise e Tinto, il format mostra l’estate degli italiani andando in giro per tutta la penisola a bordo di un camper, appunto.

Grande imbarazzo in studio: è successo su Rai Uno, la tensione non è sfuggita

Nella puntata di giovedì 7 luglio, la presentatrice reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi ha dovuto districarsi in una situazione abbastanza ‘scomoda’. Mentre, insieme al collega Tinto, era in collegamento con la Riviera Romagnola, l’inviata Maria Elena Fabi ha intercettato in spiaggia Pucci Cappelli, conosciuto a Rimini per il grande successo che ha con le donne.

L’inviata ha scherzato con lui chiedendogli come faccia a conquistare tanti cuori e quante donne sia riuscito a far innamorare. Pucci non ha esitato a rispondere: “Devo dirlo proprio? 5246”. Rimasta un attimo spiazzata, la Morise ha cercato di stemperare: “Già che lo dice non mi piace questa cosa…”, ma poi è scoppiata a ridere, forse per il disagio. A quel punto l’inviata ha continuato: “Come non ti piace? Manca la 47esima e oggi Pucci è un uomo fedele”, frase che ha scatenato più di una polemica sul web.

Voi cosa ne pensate?