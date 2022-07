Royal Family, William e Kate: incredibile notizia che riguarda il figlio George

Genitori attenti e presenti con i loro pargoletti, William e Kate hanno preso una sorprendente decisione che riguarda il loro figlio George.

Ammirati e amati da gran parte del mondo, William e Kate sono un esempio di genitori giovani, moderni ma attenti a seguire i loro figlioletti con molta cura. Nonostante siano membri della Royal Family, i duchi di Cambridge hanno sempre cercato di far sentire i loro bambini quanto più possibile simili agli altri.

Ne è prova la severità che Kate adopera quando è necessario inculcare ai piccoli delle regole ben precise che, secondo la mamma, loro devono seguire proprio come tutti i loro coetanei. Vi abbiamo parlato tempo fa del comportamento che la duchessa è solita adottare quando George, Charlotte e Louis alzano troppo la voce nel discutere tra loro: in effetti, la moglie di William si dimostra una donna intelligente e che sa quanto sia importante stabilire dei principi fin da quando si è piccoli.

Ora che anche i tre principini sono in vacanza dalla scuola, William e sua moglie hanno lasciato tutti a bocca aperta con una decisione davvero incredibile. Riguarda il loro primogenito George. Il futuro re del Regno Unito ha solo 9 anni, ma la mamma ed il papà hanno intenzione di aiutarlo a maturare il prima possibile. Volete sapere come?

William e Kate, la decisione sul figlio George spiazza tutti: cosa dovrà fare il principino

In attesa di lasciare Kensington Palace a settembre e trasferirsi fuori Londra, molto probabilmente nel “Castello dimenticato”, l’amatissima famigliola sta trascorrendo queste vacanze estive nella tenuta di campagna di Anmer Hall. Ebbene, sarà proprio qui che il piccolo George avrà dei doveri da adempiere.

Come rivelato dalla mamma, infatti, il principino dovrà lavorare in campagna tutta l’estate. Si occuperà degli animali e vivrà l’esperienza come un bimbo qualunque e non come un nobile. Ovviamente, i suoi fratellini potranno aiutarlo e per loro sarà sicuramente una gioia visto che amano molto stare in mezzo alla natura.

Intanto la coppia di duchi si prepara alla nuova vita che inizieranno fuori dalla Capitale: in questo modo potranno avvicinarsi anche ai genitori di lei e, soprattutto, alleggerire un po’ Kate dal ‘peso’ di vivere a Kensington Palace. Secondo i rumors, infatti, pare che per lei abitare lì sia una vera tortura. Non si sentirebbe libera di fare quasi nulla mentre allontanandosi da Londra potrebbe avere un po’ di respiro.

Voi cosa pensate della scelta di far lavorare il piccolo George? Siete d’accordo con l’idea che i bambini vanno responsabilizzati al più presto anche quando si tratta del futuro sovrano della Gran Bretagna?