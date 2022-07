L’ex volto di Uomini e donne ha subito un delicato intervento: tutti in apprensione per lui, cos’è successo e come sta adesso.

Un momento sicuramente non facile, quello che l’ex volto di Uomini e donne ha vissuto in questo ultimo periodo. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio sua moglie, che – sul suo canale social ufficiale – ha spiegato cosa è successo a suo marito e come sta ora.

A volte la vita non gioca solo brutti scherzi – proprio come è successo recentemente al famoso cantante durante un suo concerto – ma riserva anche grandi cose. È proprio quello che è successo ad un amato volto di Uomini e donne nel dating show di Maria De Filippi. Giunta nel programma di Canale 5 per trovare l’amore, la dama è riuscita nel suo intento circa un anno dopo il suo ingresso nel parterre, ma aspettare tutto questo tempo ne è valsa davvero la pena. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, c’è da dirlo! Non solo, infatti, si sono subito trovati bene, ma hanno anche deciso di accelerare i tempi, convolando a nozze qualche mese fa. Insieme, così, hanno scelto di vivere una nuova vita insieme, fatta di gioia e di dolore, nella salute e nella malattia. Ed è proprio per questo motivo che dopo il delicato intervento subito, l’ex di Uomini e donne non ha mai abbandonato suo marito.

Delicato intervento per l’ex volto di Uomini e donne: cos’è successo

Sono trascorse poche settimane dalle loro nozze, ma l’ex coppia di Uomini e donne ha già dovuto affrontare un periodo complicato per via del delicato intervento subito dall’ex volto del programma. Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia determinato la necessità di sottoporsi all’operazione, ma quello che conta sapere è che tutto è andato alla grande. A rassicurare prontamente gli ammiratori della coppia, è stata proprio l’ex dama di Uomini e donne, che con una serie di scatti si è mostrata insieme a suo marito. Di chi parliamo? Isabella Ferrari e Fabio!

Un amore di altri tempi, quello che vivono da diverso tempo Isabella Ferrari e Fabio. Conosciutisi nello studio di Uomini e donne, i due si sono ampiamente conosciuti sotto i riflettori per poi decidere di continuare la loro storia d’amore al di fuori del contesto televisivo. Solo qualche mese fa, poi, le nozze. Ad oggi, Isabella e Fabio sono più affiatati più che mai e pronti ad affrontare insieme qualsiasi tipo di avversità. Lo hanno fatto qualche giorno fa, quando l’ex cavaliere del programma ha subito un delicato intervento al ginocchio, e lo rifaranno per sempre.

Immaginiamo che alla notizia dell’operazione di Fabio, tutti i loro ammiratori siano stati in apprensione per le sue condizioni di salute. Ad oggi, però, sembrerebbe che tutto stia procedendo per il verso giusto. Facciamo ad entrambi un caro saluto ed un grande in bocca al lupo a lui!