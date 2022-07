L’attrice si mostra in costume a 59 anni e lancia un messaggio di bodypositivity

Si è mostrata in costume a 59 anni, l’attrice lancia un messaggio di bodypositivity e conquista tutti: lo scatto fa boom di likes.

Sono proprio questi i messaggi che vorremmo vedere più spesso su Instagram e non quegli spiacevolissimi episodi di cui – spesso e volentieri – sono vittime i nostri amatissimi personaggi e che lasciano tutti senza parole. All’età di 59 anni, l’attrice si mostra in costume e lancia un graditissimo messaggio di bodypositivity.

Siamo entrati nel vivo dell’estate e i nostri canali social pullulano di scatti di persone che trascorrono qualche giorno o ora di relax al mare. C’è chi, però, cattura l’attenzione dei suoi ammiratori per i costumi sfoggiati – proprio come ha fatto un po’ di tempo fa Valentina Ferragni – o chi non passa inosservata per la sua forma fisica. È proprio il caso di questa famosissima attrice, che ha registrato un vero e proprio boom di likes con questa foto in costume. L’età anagrafica dice di avere 59 anni, ma guardandola con attenzione non possiamo fare a meno di vedere quanto sia una ragazzina. Da fare invidia!

Si mostra in costume a 59 anni: l’attrice fa boom di likes

Non solo attrice, ma anche modella e disegnatrice. È proprio questa la clamorosa svolta che l’amatissima interprete ha dato nella sua vita quasi a 60 anni! Per quest’estate, infatti, l’attrice non solo si è mostrata in costume, ma si è anche cimentata a disegnare una propria linea di costumi da bagno. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato alcuni scatti che la ritraggono in costume e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto la sua forma fisica sia da urlo! Un vero e proprio messaggio di bodypositivity, quello lanciato dall’attrice che non ha perso occasione di sottolineare quanto sia importante che la donna si accetti per quella che è. Non esiste, quindi, un’età per cui la donna debba sentirsi più desiderabile di un’altra: è questo il messaggio che l’attrice, insieme ai suoi soci, vuole lanciare! Stiamo parlando di lei: Demi Moore!

Disegnatrice di una propria linea di costumi da bagno, Demi Moore ha confessato a People quanto abbia rispettato i suoi gusti. Non esistono, a quanto pare, bikini sgambatissimi o all’ultimo grido, ma decisamente appartenenti al passato. Quindi, ci saranno costumi un pezzo o, addirittura, a vita alta. Insomma, un ritorno al passato, che – a quanto pare – è piaciuto a tantissimi. Gli scatti condivisi sul suo canale social ufficiale, infatti, hanno registrato un boom pazzesco! E, guardandoli con attenzione, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Proprio come l’ex volto di Canale 5, anche Demi Moore ha fatto capire alle donne di accettarsi per quelle che sono. Per noi è un messaggio da 10 e lode, per voi?