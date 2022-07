Chiara Ferragni, brutta disavventura in mare mentre è con gli amici: cosa è successo alla famosa influencer durante la vacanza in Grecia

Tra un impegno lavorativo e l’altro, Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno di relax in Grecia, in compagnia di amici. Una vacanza durante la quale, però, non sono mancati gli imprevisti.

Come suo solito, l’influencer ha condiviso con i suoi milioni di followers i momenti salienti del suo viaggio e, inevitabilmente, ha dovuto raccontare anche cosa è successo mentre si trovava in barca, al largo della Grecia. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Disavventura in mare per Chiara Ferragni: brutto imprevisto in Grecia

Mare e sole nella splendida Grecia per Chiara Ferragni. Dopo l’avventura alla Parigi Fashion Week, la regina delle influencer italiane è sbarcata in Grecia in compagnia di alcuni amici stretti, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferrero. Un viaggio all’insegna della spensieratezza e l’allegria, ma qualcosa è andato storto durante il tragitto in barca per raggiungere l’isola di Hydra, che dista circa un’ora e mezza da Atene.

È stata proprio la moglie di Fedez, con una serie di Instagram stories, a raccontare quello che è successo ai suoi quasi 30 milioni di seguaci: “Ragazzi ci si è rotta la barca, siamo tipo cercando di ancorare da qualche parte e aspettare che arrivi a prenderci un taxi boat”. Proprio così, l’imbarcazione sulla quale viaggiava la comitiva si è rotta improvvisamente, in mare aperto. Chiara e i suoi amici sono rimasti praticamente bloccati, in attesa dei soccorsi per diverso tempo.

“Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza, e invece siamo da tre ore in questa barca, in mezzo al nulla“, racconta la Ferragni su Instagram, ricoperta dal cappuccio della sua felpa grigia. Seppur in ritardo, però, il gruppo è riuscito a riprendere la corsa e ad arrivare a destinazione. È stata proprio chiara a postare, poco dopo, le immagini della comitiva a bordo di un’altra imbarcazione, arrivata dopo quattro ore.

Insomma, un imprevisto che ha creato non poco disagio al gruppo di amici, ma per fortuna tutto è finito per il meglio e la vacanza sul Peloponneso di Chiara prosegue nel migliore dei modi. Non vi resta che seguire il suo profilo Instagram per tutti gli aggiornamenti!

Quando vedremo Chiara Ferragni a Sarnemo 2023

La notizia è arrivata nella sera del, annunciata in diretta da Amadeus al TG Uno. E non poteva che rendere super felici i tantissimi fan di Chiara Ferragni, che vedranno l’influencer per la prima volta sul palco dell’Ariston. Chiara sarà una delle co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo e, nello specifico, aprirà e chiuderà la kermesse. L’imprenditrice digitale affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima serata, in onda rispettivamente il 7 e l’11 febbraio 2023. Noi non vediamo l’ora, e voi?