Gemma Galgani, pazzesco: la notizia che riguarda il suo ex marito; il retroscena che non tutti conoscono sul passato della dama di Uomini e Donne Over.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi è in pausa nella stagione estiva, per poi tornare in onda a settembre, con nuove puntate. Puntate in cui ritroveremo senza dubbio anche lei, Gemma Galgani.

La dama torinese è una delle protagoniste assolute del trono Over della trasmissione, in cui è approdata nel 2010. Tante le frequentazioni iniziate nel dating show, ma per Gemma non è ancora arrivato il lieto fine. Come non andò a buon fine il suo matrimonio, durato solo pochi mesi. Proprio così, forse non tutti lo sanno ma Gemma si è sposata quando aveva poco più di venti anni. Scopriamo chi è il suo ex marito e tutti i dettagli delle nozze.

Gemma Galgani è la regina di Uomini e Donne: chi è il suo ex marito

La meravigliosa storia d’amore con il ‘gabbiano’ Giorgio Manetti, ma anche le prime emozioni con il cavaliere Ennio: a Uomini e Donne, il cuore di Gemma Galgani ha battuto forte per diverse volte. Ma non per sempre. Al momento, infatti, la 72 enne è ancora single, in cerca della persona giusta all’interno del parterre del trono Over. La stagione 2022 – 2023 sarà quella giusta per la dama torinese? La sua vita sentimentale non è mai stata molto fortunata neanche prima dell’esperienza in tv…

I fan più affezionati sapranno che Gemma è stata sposata con Francesco D’Aqui quando entrambi avevano circa 20 anni. Un matrimonio durato molto poco, ma il divorzio è arrivato 20 anni dopo. Imprenditore genovese, figlio di un armatore, Francesco ha sposato Gemma nel 1972 a Genova, ma dopo qualche mese la donna tornò a Torino e i due si persero di vista. Secondo quanto raccontato dallo stesso Francesco in una vecchia intervista a Di Più, a Gemma non andava bene il fatto di essere ‘mantenuti’ dalla famiglia di lui: “Io ero uno studente, oltretutto sarei dovuto partire per il servizio militare, come potevamo vivere? Gemma iniziò a non sopportare quell’idea, cercava stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile”.

Ed è per questo motivo che, un giorno, la donna decise di lasciare Francesco e tornare nel capoluogo piemontese, dove lavorava in teatro. Nell’intervista, l’ex marito di Gemma ha raccontato di aver divorziato solo molti anni dopo, quando lui ha incontrato un’altra donna, che ha poi sposato.

E voi, conoscevate questo retroscena sul passato amoroso della regina del trono Over? A proposito di Uomini e Donne, la prima puntata della nuova stagione dovrebbe andare in onda lunedì 12 settembre. Noi non vediamo l’ora, e voi?