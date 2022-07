Prima di prendere parte a Vite a Limite, ha rischiato davvero di morire: come sta oggi dopo il programma? Non vi farà piacere saperlo.

Si sono alternati tantissimi pazienti nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, eppure il numeroso pubblico del programma si è affezionato a ciascuno di essi. In tantissimi, ad esempio, erano curiosi di sapere qualche cosa in più sul giovane Mike – di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo – ma altrettanto numerosi sono coloro che si chiedono qualche informazione sul giovanissimo Isaac.

Tra i più giovani pazienti del dottor Nowzaradan, c’è proprio lui: Isaac Martinez, protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite. Aveva solo 23 anni al momento della sua partecipazione al programma, eppure la sua situazione era piuttosto drammatica. Con un peso che raggiungeva i 300 kg, il giovane Martinez ha raccontato di aver raggiunto quei chili di troppo per via della sua situazione familiare. Legatissimo alla sua mamma, Isaac ha raccontato di essersi preso cura di lei quando ha scoperto di essere malata e di aver sfogato tutto il suo dolore nel cibo. Com’è diventato oggi dopo Vite al Limite? Prima di partecipare al docu-reality ha rischiato di morire, ma cosa sappiamo su di lui oggi?

Ha rischiato di morire: che fine ha fatto oggi Isaac dopo Vite al Limite?

Alle telecamere di Vite al Limite, Isaac Martinez non solo non ha potuto fare a meno di spiegare la sua storia e il motivo dei suoi chili di troppo, ma ha anche raccontato di aver rischiato di morire. A causa di una gravissima infezione, le condizioni di salute del giovane sono risultate piuttosto compromettenti. E questo, quindi, l’ha spinto a chiedere aiuto al medico chirurgo. Com’è stato il suo percorso? Davvero stupefacente! Seppure il giovane Martinez non sia dimagrito tantissimo chili – a differenza di Zsalynn – il dottor Nowzaradan è rimasto ugualmente impressionato dalla sua costanza, tanto da consentirgli ugualmente l’intervento.

A fine percorso, Isaac Martinez ha perso esattamente 55 kg, ma ad oggi non sappiamo quanti ne siano. Sembrerebbe, infatti, che il giovane abbia completamente chiuso i suoi profili social, non facendo trapelare nessuna notizia sul suo conto. Una notizia davvero spiacevolissima, da come si può chiaramente comprendere, e che non farà piacere a molti, soprattutto se si considera che in tantissimi si erano affezionati a lui.

Come si può arrivare a mettere a repentaglio la propria vita?

È la domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti ci siamo fatti: come si ha il coraggio di mettere la propria vita in pericolo? Purtroppo, questo è il tipico atteggiamento di chi non è cosciente di quello che fa. Nel corso delle diverse edizioni di Vite al Limite, abbiamo constatato coi nostri occhi quanto diverse persone siano soliti rintracciare nel cibo il loro migliore amico noncuranti delle complicazioni che l’obesità comporta.

Vi piacerebbe sapere qualcosa in più di lui?