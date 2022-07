Isola dei Famosi, non c’è altro da fare: deve subire un intervento chirurgico; l’ex naufrago lo ha raccontato sui social.

Si è conclusa il 27 giugno 2022 l’edizione più lunga della storia de L’Isola dei Famosi. Un’edizione fortunatissima, conclusasi con la vittoria schiacciante di Nicolas Vaporidis. Tanti i concorrenti a cui il pubblico si è affezionato, ma per uno di loro è arrivata una brutta notizia.

Attraverso il suo canale social, l’ex protagonista del reality ambientato in Honduras ha annunciato che dovrà sottoporsi presto ad un’operazione. Scopriamo cosa è successo e cosa ha raccontato ai followers.

L’ex naufrago de L’Isola dei famosi deve subire un intervento chirurgico: cos’è successo

Un rientro in Italia amaro, quello del concorrente de L’Isola dei Famosi 16. Il naufrago sapeva di essersi fatto male, avendo abbandonato il programma proprio per ragioni mediche. Di certo, però, non immaginava che sarebbe stato necessario l’intervento chirurgico. Purtroppo, però, è quello che dovrà accadere e ad annunciarlo sui social è stato proprio lui, attraverso alcune stories di Instagram.

“La notizia del giorno è ho fatto dei controlli e niente, mi sono lesionato il menisco. Ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente anche al crociato e mi devo operare“. Queste le parole di Edoardo Tavassi, che si è collegato con i fan di Instagram proprio poco dopo la visita medica. Nelle stories, il fratello di Guendalina ammette di essere spaventato e di augurarsi che l’operazione avvenga il più tardi possibile. “Menomale va, sono contento perché ogni tanto una bella notizia ci sta”, dichiara Edoardo, non perdendo la sua solita ironia.

Nelle stories, l’ex naufrago chiarisce anche il motivo per cui il dolore a tratti sparisce. In molti, infatti, si erano chiesti come mai, dopo l’abbandono all’isola, Edoardo camminasse senza problemi in studio. “Dipende dal quadricipite, fondamentalmente è normale che io non senta dolore adesso”, ha dichiarato. Ricordiamo che Edoardo ha lasciato il reality proprio a sette giorni dalla finalissima, in seguito ad un incidente su uno scoglio. Un brutto colpo per il pubblico di Canale 5, che vedeva in lui un potenziale vincitore.

A trionfare, però, è stato il grande amico di Edoardo, Nicolas, e i fratelli Tavassi non potevano essere più felici. La loro amicizia prosegue fuori dal reality: li state seguendo su Instagram?

Edoardo Tavassi presto di nuovo in tv?

Dopo il grande successo ottenuto all’Isola dei Famosi, che era la sua prima esperienza in tv, per Edoardo Tavassi potrebbe già essere in arrivo una nuova avventura. Secondo un’indiscrezione riportata da Chi, l’ex naufrago sarà provinato per la prossima edizione di Lol chi ride è fuori, lo show di Amazon Prime Video condotto da Fedez. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite. A voi piacerebbe vederlo rinchiuso nella stanza co l’obiettivo di non ridere?