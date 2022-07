Jennifer Aniston, il lutto: dolorosa perdita per la famosa attrice

Jennifer Aniston in lutto: dolorosissima perdita per la famosa attrice, non si sarebbe mai aspettata una notizia del genere.

Una notizia dolorosissima, quella che Jennifer Aniston ha appreso diverse ore fa e che prontamente ha scelto di condividere coi suoi sostenitori. Si tratta, purtroppo, di un tragico lutto, che l’ha fortemente addolorata.

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Attraverso un’Ig Stories condivisa sulla sua pagina Instagram, l’attrice non ha potuto fare a meno di condividere il suo dolore per la scomparsa di un suo caro amico. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la dipartita sarebbe avvenuta dopo un tragico incidente. Non conosciamo la dinamica del sinistro e né cosa sia successo, ma da come si può chiaramente comprendere l’impatto è stato talmente violento che non ha lasciato scampo al giovane uomo, che lascia in vita una moglie e una figlia di appena due anni.

Brutto lutto per Jennifer Aniston: è fortemente addolorata!

Se in tantissimi si sono riversati sui loro canali social per esprimere tutto il loro dolore per la morte di un famoso volto di Avanti un altro, anche Jennifer Aniston non ha potuto fare a meno di condividere la sua tristezza per la dipartita di uno dei suoi amici. La notizia è trapelata qualche ora fa, ma ha fatto immediatamente il giro del web. Un lutto dolorosissimo, quindi, di cui l’attrice non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi sostenitori.

A venire meno all’affetto dei suoi cari per via di un drammatico incidente, è stato proprio Gunnar Mortensen. Ai molti, molto probabilmente, il suo nome risulterà piuttosto sconosciuto. Per Jennifer Aniston, invece, non lo era affatto. Il giovane Mortensen, infatti, ha lavorato con l’attrice ai tempi della serie tv The Morning Show. Lei, come sappiamo, era una delle sue protagoniste principali mentre lui, a quanto pare, era un assistente del set. Tra i due, da come si evince dal dolore provato per la drammatica notizia, si era instaurato un ottimo rapporto tanto che l’attrice non ha potuto fare a meno di dimostrare la sua vicinanza alla famiglia di Gunnar.

