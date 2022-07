Che fine hanno fatto Sumit e Jenny dopo 90 giorni per innamorarsi? Nessuno l’avrebbe mai immaginato

Sumit e Jenny dopo 90 giorni per innamorarsi, in molti si chiedono che fine hanno fatto: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Sono tantissime le coppie che si sono alternate a 90 giorni per innamorarsi, ma nessuna ha catturato l’attenzione quanto Sumit e Jenny. Con ben 30 anni di differenza, proprio come Ed e Liz, la coppia ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un batter baleno.

La loro storia ha impressionato tutti! I due si dicevano innamoratissimi, ma molto presto è venuta fuori una sconcertante realtà. Jenny, infatti, aveva lasciato il suo paese d’origine per stare accanto a Summit, ma nel bel mezzo del percorso a 90 giorni per innamorarsi si è scoperto che il suo amato era già sposato. Un durissimo colpo per la donna, che sperava vivamente che potesse essere la volta buona. Nonostante il matrimonio, però, Summit si è detto per nulla innamorato della sua attuale moglie e perdutamente legato a Jenny. Cosa sappiamo, però, adesso sul loro conto? Appurato che in tantissimi sono curiosi di avere qualche notizia in più sul loro conto, siete curiosi di sapere che fine hanno fatto?

Che fine hanno fatto Sumit e Jenny dopo 90 giorni per innamorarsi?

È stata talmente elettrizzante ed entusiasmante la storia di Sumit e Jenny a 90 giorni per innamorarsi che adesso, a distanza di diverso tempo dalla messa in onda delle loro avventure, sono tantissime le persone che si chiedono che fine hanno fatto i due piccioncini? Come dicevamo precedentemente, durante il loro percorso nel programma non sono affatto mancati i colpi di scena, ma adesso cos’è successo? Anche loro – così come Larissa e Colt – si sono detti addio? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

Nessuno l’avrebbe mai immaginata, data la notevole differenza d’età e le difficoltà incontrate, ma sembrerebbe che Jenny e Sumit continuino ad essere una coppia. Abbiamo rintracciato il giovane su Instagram ed abbiamo constatato un profilo social pieno di scatti insieme alla sua amata. Questo che vi riproporremo in basso risale proprio all’Aprile scorso.

Insomma, sembrerebbe proprio che la storia d’amore tra Jenny e Sumit proceda a gonfie vele. Ve lo sareste mai aspettato?

Dove vivono adesso?

Appurato che la loro storia d’amore – a dispetto di tutto quello che i fan di 90 giorni per innamorarsi – continua alla grande, resta da sapere dove hanno scelto i due piccioncini di iniziare una nuova vita. Nel suo paese d’origine, Jenny aveva i suoi nipoti e i suoi figli, ma è stata completamente travolta dal sentimento per Sumit che ha scelto di lasciare la sua nazione per trasferirsi in India dal suo amato. Su Instagram, infatti, spuntano degli scatti recentissimi che li ritraggono felici ed innamorati nella città di lui.

Congratulazioni!