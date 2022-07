Lui cantante, lei attrice: entrambi molto famosi, solo adesso si scopre che stanno insieme; la foto di coppia.

Entrambi famosissimi e seguiti da schiere di fan. Lui noto cantante, lei una star nel mondo della recitazione. Non tutti sanno che sono una coppia!

A lanciare l’indiscrezione, qualche giorno fa, ci ha pensato il portale Very Inutil People, che ha svelato chi è la musa ispiratrice dell’arista. E, dando un’occhiata al profilo Instagram dell’attrice, possiamo notare diversi scatti di coppia meravigliosi. Scopriamo tutti i dettagli!

Il famoso cantante e la nota attrice stanno insieme: una coppia meravigliosa

È uno degli artisti più amati del momento: i suoi testi sono pura poesia per i fan. Si chiama Flavio Bruno Pardini, ma tutti lo conosciamo semplicemente come Gazzelle, il nome d’arte che ha iniziato ad utilizzare a partire dal 2016. Uno dei maggiori esponenti italiani del genere indie pop, il cantautore 32 enne può contare su un gran numero di fan, che lo seguono ai concerti e gli eventi musicali. Ma le fan possono mettersi l’anima in pace: pare proprio che il loro beniamino abbia il cuore impegnato!

Secondo le indiscrezioni, Gazzelle avrebbe una fidanzata e, qualche giorno fa, Very Inutil People ha rivelato il nome della donna che ha fatto breccia nel cuore del cantante romano. Si tratta di un’attrice sarda: è Ilaria Loriga, classe 1998, che ha circa otto anni in meno al cantante. Precedentemente giocatrice di baskek, ha deciso di dedicarsi alla recitazione. L’abbiamo vista nel ruolo di Gioia nella serie tv italiana Luna Park, uscita su Netflix a settembre del 2021. La serie, composta da 6 puntate, racconta la storia di due sorelle separate alla nascita, che improvvisamente si ritrovano.

Ricordiamo che non esistono dichiarazioni ufficiali e, quindi, non è certo che i due siano una coppia, ma tutto fa pensare che sia proprio Ilaria la dolce metà di Gazzelle. A confermarlo ci sono anche i diversi scatti di coppia che potrete ammirare sul profilo Instagram della giovane attrice. Il primo risale a settembre del 2021, ma non è possibile individuare quando i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Sul canale social del cantautore, invece, regna la privacy in merito alla sua vita sentimentale.

