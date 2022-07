Marco Bacini, chi è e cosa fa nella vita il compagno di Federica Panicucci

Federica Panicucci, sapete chi è e cosa fa nella vita il suo compagno Marco Bacini? Scopriamolo insieme.

Federica Panicucci si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro. Nelle ultime settimane sono stati svelati i palinsesti Mediaset e Rai e abbiamo scoperto di tante novità e molti cambiamenti. Avremo infatti modo di vedere la conduttrice, che da anni è al timone di Mattino Cinque, in un altro programma.

Infatti a Federica è stato affidato il timone di Bake To school, format in onda su Italia 1 che era stato condotto nelle ultime edizioni trasmesse da Nicola Savino. A quanto pare dalla prossima a sostituire il conduttore ci sarà proprio la Panicucci. In questi giorni sono cominciati già a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti anche se al momento nulla è dato per certo. Come per tutte le trasmissioni sono in corso i provini e soltanto con la messa in onda delle nuove edizioni scopriremo chi saranno i protagonisti dei programmi.

Intanto però la conduttrice si sta rilassando al mare, e questo possiamo vederlo dal suo canale instagram. Negli ultimi giorni ha pubblicato una serie di scatti in cui possiamo ammirarla sfoggiare i diversi outfit estivi.

Se della sua carriera conosciamo abbastanza, cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi è e cosa fa nella vita il fidanzato di Federica Panicucci? Proprio sui social sono moltissimi gli scatti insieme in cui appaiono super felici e innamorati come non mai!

Federica Panicucci, chi è e cosa fa nella vita il compagno Marco Bacini

Ha un canale instagram seguito da un milione di follower ed è qui che Federica Panicucci pubblica scatti indimenticabili. Molte foto riguardano l’aspetto professionale ma ce ne sono altrettante che sono private e personali. Negli ultimi giorni la conduttrice di Mattino Cinque si sta godendo un po’ di sole e di relax al mare, precisamente alle Maldive.

Ed è dal suo canale social che lo scopriamo perchè ha condiviso diverse immagini in cui possiamo vederla sfoggiare diversi bikini in spiaggia o in acqua, dal giallo al rosso, al nero o anche in tenuta sportiva. Sui social sono molte anche le immagini con il compagno Marco Bacini, la coppia è insieme da diversi anni. I due si mostrano sempre più innamorati e felici. Ma cosa sappiamo del compagno della conduttrice?

Leggendo sul web sembrerebbe che Bacini sia un imprenditore, ha cominciato ad acquisire grande importanza nel mondo della moda e dello spettacolo. E’ proprietario dell’azienda MB Management e titolare del marchio di moda Rude is cool. Oggi è un professionista di tutto rispetto proprio come la conduttrice che da quando ha esordito nel mondo della televisione non si è più fermata.