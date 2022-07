Una ‘misteriosa’ giacca svelerà il tradimento dei due amanti: caos in arrivo a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Un’estate ricca di colpi di scena, quella che stanno vivendo i telespettatori di Beautiful. E, ben presto, arriverà una nuova, clamorosa, sorpresa nella soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5.

I segreti dei personaggi sono tantissimi, a partire da quello di Liam Spencer, che non ha ancora raccontato a nessuno dell’incidente di Vinny. Ben presto, però, un grande segreto verrà fuori e sarà colpa di una giacca… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere.

Beautiful, il tradimento verrà presto fuori: colpa di una giacca…

Una vera e propria bomba è appena scoppiata nelle puntate italiane di Beautiful. Parliamo della passione nata tra Quinn Fuller e Carter Walton: i due amanti sembrano essere delle calamite. Dopo la notte trascorsa insieme si erano ripromessi di non rivedersi, ma così non è andata… Come andrà a finire?

Quinn si sente in colpa nei confronti del marito Eric, ma non è la sola: Carter lavora per il capo della Forrester Creations e il suo migliore amico è proprio Ridge Forrester! È per questo motivo che i due amanti sono decisi a mantenere il segreto e non far trapelare nulla riguardo la loro storia clandestina. Peccato, però, che dovranno fare i conti con una visita inaspettata.

Sarà proprio Zoe Buckingham, ex fidanzata di Carter, a piombare improvvisamente a casa dell’avvocato, scoprendo che ha passato la notte con un’altra donna! Una donna di cui non scoprirà subito l’identità, poiché Quinn avrà la prontezza di fiondarsi sotto al letto del suo amante. Purtroppo però, sul pavimento c’erano diversi indumenti da donna e per Zoe non è stato difficile capire che Carter aveva trascorso del tempo con un’altra… E, tra gli indumenti, uno in particolare si rivelerà fondamentale!

Si tratta della giacca di pelle di Quinn, che Zoe non potrà fare a meno di notare. Ebbene, successivamente la Buckhingam riconoscerà l’indumento ma crederà che sia di Shauna! Nascerà quindi un nuovo mistero a Los Angeles: chi è l’amante di Carter? Anche i Forrester se lo chiederanno, mentre Eric sembra essere sempre più intenzionato a recuperare il rapporto con Quinn… Proprio adesso che lei è coinvolta in questo turbinio di emozioni con Carter!

Una vera e propria bufera si è abbattuta sui Forrester e a Beautiful, si sa, le bugie hanno le gambe corte. Cosa accadrà quando la relazione clandestina tra i “Quarter” spunterà fuori? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità. Appuntamento su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle ore 13 e 40 circa. Ne vedremo delle belle!