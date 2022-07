Tiziano Ferro, un vero e proprio incubo: cos’è successo al cantante

Tiziano Ferro, bruttissimo colpo per il cantante che ha vissuto un vero e proprio incubo: è accaduto in queste ultime ore, cosa è successo

Se solo pensassimo agli incredibili successi ottenuti da Tiziano Ferro dagli esordi della sua carriera ad oggi, non finiremmo di cantare a squarciagola gli incredibili brani che sono diventati la colonna sonora della nostra vita.

In questo scatto da giovanissimo ci ha davvero rapito il cuore, da allora però ne ha percorsa di strada vero il successo il nostro amatissimo artista! Come sappiamo, Tiziano Ferro vive a Los Angeles insieme al suo compagno ed ai due piccoli Margherita ed Andres. Insieme sono una splendida ed amorevole famiglia. Impegnato con l’uscita del nuovo disco il cantante si è purtroppo ritrovato vittima di un episodio alquanto spiacevole. Brutto momento per l’amatissimo cantante. Ciò che è successo in queste ultime ora ha scosso particolarmente Tiziano Ferro. Scopriamo cosa è accaduto.

Tiziano Ferro, brutto colpo per il cantante: cosa è successo

Quelle precedenti sono state ore non facili per il cantante che lontano dalla sua famiglia si è ritrovato a vivere momenti di grande preoccupazione. Un vero e proprio incubo per Tiziano Ferro ed in particolare per i suoi genitori. La famiglia del cantante ha subito un furto. Derubati durante la notte nella loro abitazione a Latina. Nel cuore della notte i malviventi sono entrati in casa. I genitori del cantante stanno bene, ma i ladri hanno messo a segno il colpo riuscendo a portare una vettura, per l’esattezza una BMW.

Hanno preso le chiavi, si sono recati in garage, preso l’auto, una Porsche rubata in precedenza e la BMW dei genitori del cantante, le hanno messe in moto e sono scappati via. Peccato però che tramite i sistemi satellitari sistemati su entrambe le auto hanno permesso agli agenti di riuscire a rintracciare le due vetture ed a intercettare gli spostamenti dei malviventi. Dopo un inseguimento che si è rivelato un nulla di fatto, i ladri non sono stati catturati in quanto hanno poi abbandonato entrambe le auto e sono scappati via senza il loro bottino. Sebbene i ladri si siano dati ad una disperata fuga tra le campagne, gli agenti hanno fatto sapere che sono ancora in atto le ricerche per catturare i rapinatori dall’identità al momento ancora incognita.

Il cantante, appresa la terribile notizia dell’accaduto non ha però commentato pubblicamente quanto successo nell’intento di mantenere riserbo e privacy sulla vita privata, soprattutto quella della sua famiglia. Per fortuna, mamma e papà dell’amatissimo artista stanno bene e non hanno riportato danni e ferite. Al momento come detto sono in atto le ricerche al fine di acciuffare i cattivi.