William e Kate, la Regina Elisabetta ha avuto una crisi di nervi: furiosa con loro

William e Kate l’avrebbero combinata grossa scatenando la furia della Regina Elisabetta che ha avuto una crisi di nervi per la rabbia



Il Duca e la Duchessa di Cambridge questa volta l’avrebbero combinata grossa. I coniugi reali avrebbero di fatti scatenato l’ira della Sovrana d’Inghilterra che non ha saputo tenere a bada la rabbia ed ha avuto una crisi di nervi.

Quest’anno si dice piuttosto movimentato per la Regina Elisabetta che ha dovuto fare i conti con il Covid ma non solo. Ha dovuto rivedere alcune delle sue priorità mettendo al primo posto le sue condizioni di salute. Tuttavia, nonostante il dover stare continuamente a riposo e a dover evitare di affaticarsi, la Regina proprio non può fare a meno di vigilare sulla vita di Corte.

Ebbene, questa volta sono finiti nel mirino della Monarca il Duca e la Duchessa di Cambridge. I due avrebbero di fatti scatenato l’ira della Regina che si è detta particolarmente arrabbiata con la coppia Reale. Ma cosa è accaduto? Cosa avrebbero fatto di così grave William e Kate per finire nel libro dei colpevoli della Regina Elisabetta tanto da indurla ad una crisi di nervi? No, tranquilli, non ci sarà un altro caso alla Herry e Meghan, ma forse dovranno far qualcosa per farsi perdonare. Ma prima scopriamo cosa è accaduto.

William e Kate sono la causa della crisi di nervi della Regina Elisabetta: cosa è successo

Ebbene, a raccontare quanto accade a corte è solitamente l’esperto reale Richard Palmer che questa volta al the Express ha spifferato i motivi che hanno indotto una crisi di nervi alla Regina Elisabetta.

Nonostante le sue condizioni di salute, la Monarca Inglese si è detta piuttosto indispettita ed arrabbiata del comportamento di William e Kate. Cosa avrebbero mai fatto i due Duchi per aver fatto arrabbiare così tanto la Regina? Secondo l’esperto di Corte, pare che William e Kate abbiano infranto due regole molto care alla Regina.

Pare che la Coppia Reale sia solita in questo ultimo periodo utilizzare più del dovuto l’elicottero privato di corte per spostarsi frequentemente tra la residenza di Kesintgon Palace e la tenuta in campagna di Anmer Hall. Pare che William e Kate abbiano usufruito e secondo la Regina ‘abusato’ di questo servizio fin troppe volte. La Regina ha ritenuto che si trattasse di un cattivo esempio tramandato dalla coppia reale oltre che un incredibile spreco economico. Per questo motivo si è detta particolarmente adirata nei riguardi del Duca e della Duchessa di Cambridge.

Ma non è finita qui perché a rendere la Regina ancora più furibonda è la decisione della coppia di spostarsi con tutta la famiglia con un unico mezzo. Secondo la regola, è necessario che gli eredi della casata reale viaggino su mezzi differenti in quanto in caso di una catastrofe, non vi sia la fine di una dinastia. Se questa regola non è rispettata, è messo a rischio un’intera discendenza.