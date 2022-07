Ballando con le stelle, dramma tremendo: tutti preoccupati per quello che ha detto

Dramma tremendo per l’ex di Ballando con le stelle: tutti raggelati da quello che è stato raccontato, il racconto preoccupa seriamente.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le stelle – in onda su Rai Uno il Sabato sera dal mese di Ottobre – e, seppure i primi nomi del cast siano già in giro, i suoi telespettatori non possono fare a meno di ricordare alcuni dei suoi ex protagonisti. Recentemente, vi abbiamo raccontato del vicinissimo ‘addio’ a cui ha preparato uno dei ballerini professionisti del programma. Adesso, invece, vi racconteremo del dramma che uno degli ex volti del talent sta vivendo.

È stato uno dei volti fissi del programma per tantissimi anni, eppure ancora adesso – nonostante siano trascorsi anni dal suo ‘addio’ a Ballando con le stelle – continua ad essere amatissima da tutto il pubblico di Rai Uno. È proprio per questo motivo che, appena appreso il dramma che l’ex protagonista del programma sta vivendo in questo ultimo periodo, in tantissimi si sono seriamente preoccupati per quanto detto. Il racconto che ne è stato fatto, infatti, ha del clamoroso. Ed è più che normale, quindi, che non sia affatto passato inosservato. Cos’è successo e, soprattutto, di chi stiamo parlando?

Il dramma dell’ex di Ballando con le stelle preoccupa tutti: cos’è successo

È stato proprio il suo compagno, nel corso di una sua recentissima intervista a Nuovo, a raccontare l’incredibile dramma che l’ex volto di Ballando con le stelle vive da diverso tempo. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che l’amatissima ballerina del programma di Milly Carlucci non stia vivendo un momento facile per via di suo padre. Fortemente provato da un infarto da cui è stato colto diversi mesi fa, l’uomo ha bisogno di cure e di sostegno, ma gli ultimi avvenimenti storici non gli permettono un supporto da parte di sua figlia. Parliamo di Natalia Titova!

Al settimanale Nuovo, quindi, Massimiliano Rosolino ha raccontato delle difficoltà che la sua compagna sta riscontrando per via della guerra tra Russia ed Ucraina. Purtroppo, i voli per lo stato guidato da Vladimir Putin sono stati del tutto cancellati. E Natalia non può facilmente raggiungere il suo paese d’origine per supportare suo padre, che non sta affatto bene. “È una situazione molto delicata”, ha rivelato l’ex inviato de L’isola dei famosi alle pagine del giornale.

Come si sono conosciuti?

Genitori di due adorabilissime bambine, Massimiliano e Natalia formano una coppia superlativi. Sapete, però, come si sono conosciuti? Per saperlo, dobbiamo andare indietro nel tempo quanto la Titova era una ballerina di Ballando con le stelle e il buon Rosolino uno dei suoi concorrenti. Tra i due è scattata subito la scintilla tanto che a distanza di anni non solo continuano a fare coppia fissa, ma si amano alla follia.

Facciamo a Natalia e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo!