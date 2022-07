Beautiful, com’è cambiata Steffy Forrester negli anni: eccola nel 2008, quasi irriconoscibile!

Beautiful, com’è cambiata Steffy Forrester negli anni: eccola nel 2008, l’attrice oggi è quasi irriconoscibile.

Da qualche anno a questa parte è lei la donna Forrester per eccellenza. Forte e determinata, capace di tutto pur di proteggere i suoi affetti, Steffy è una protagonista assoluta della soap opera Beautiful.

Figlia di Ridge Forrester e Taylor Hayes, il personaggio è apparso per la prima volta nella soap nel 1999, insieme alla sorella gemella Phoebe. Per anni bambina, nel 2005 il ruolo è stato affidato a Alex Hoover, che ha interpretato Steffy da adolescente. Ma è dal 2008 che sullo schermo c’è lei, Jacqueline McInnes Wood, l’attrice che ancora oggi presta il volto alla giovane Forrester. Sono passati ben 12 anni dal suo debutto nella soap e la star ha cambiato notevolmente look. Curiosi di vedere com’era nelle prime scene da ‘Steffy’? Resterete stupiti.

Beautiful, ricordate Steffy Forrester agli esordi? Com’è cambiata l’attrice

È una delle attrici più amate del momento: non a caso è la protagonista di una delle soap più seguite al mondo. Jacqueline McInnes Wood è Steffy Forrester dal 2008: quando ha iniziato la sua avventura a Beautiful l’attrice aveva circa venti anni! Oggi, Jacqueline è una splendida 35 enne, mamma di tre bambini, oltre che grande attrice.

Come abbiamo detto, è entrata a far parte del cast di Beautiful nel 2008, per poi lasciare il ruolo nel 2013. Nel 2015, però, con grande gioia dei telespettatori, la Wood rientra a far parte del cast della soap, per non lasciarla più. E, oggi, Steffy è sempre più centrale nella trama della serie tv americana: il ‘triangolo’ amoroso tra lei, Liam e Hope è uno dei più intricati della storia della soap. Ma facciamo un passo indietro, proprio a quando Steffy ha mosso i primi passi alla Forrester Creations. Curiosi di vedere com’era l’attrice? Date un’occhiata:

Eh si, un cambiamento incredibile, quello di Steffy! All’epoca, la figlia di Ridge e Taylor era solo una ragazzina, che optava per look semplici e make up nude. E capelli rigorosamente biondi! Oggi, Steffy appare una donna forte e sicura, con capelli scuri e trucco decisamente più ‘strong’. Voi state seguendo le nuove puntate di Beautiful?

Beautiful Anticipazioni, in arrivo un dramma per Steffy

I telespettatori americani hanno già visto tutto, ma nel nostro Paese gli episodi andranno in onda a breve. Abbiamo lasciato Steffy alle prese con la proposta di matrimonio di Finn, il medico con cui ha ritrovato l’amore. Un matrimonio che si farà, ma dopo ci saranno brutte notizie per i neo sposi. Nelle loro vite piomberà la spietata Sheila Carter, che rivelerà di essere la madre biologica di Finn. Da quel momento, una serie di problemi per la coppia, che sfoceranno in una vera e propria tragedia: Finn sarà colpito da Sheila con una pistola! I colpi di scena saranno tantissimi, continuate a seguirci per tutte le anticpazioni.