Canale 5, è stata tutta un’illusione: non c’era amore tra loro due

È stata tutta un’illusione tra i due volti di Canale 5: non c’era amore tra loro, soltanto adesso è stata raccontata ogni cosa.

Con la loro amicizia hanno saputo catturare l’attenzione di tutti, ma solo ora spunta un’amara verità: non c’era amore tra i due volti di Canale 5. In tantissimi speravano che il loro rapporto si tramutasse in qualche cosa più, ma invece non è stato affatto così. A parlarne per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Di Più.

Conduttrice famosissima, Maria De Filippi è la colonna portante di diversi programmi di successo. A partire da Uomini e donne fino ad Amici e C’è Posta per te, la presentatrice è sicuramente tra i volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano. Sono tante le persone che scelgono di prendere parte alle sue trasmissioni ed altrettanto numerosi sono coloro che riescono ad entrare nel cuore dei loro telespettatori. È proprio il caso dei due protagonisti di questo nostro articolo. Parliamo di due ex allievi della scuola di Amici, che oltre che per il loro talento hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico per la loro amicizia ‘speciale’. Tutti credevano che tra loro potesse nascere qualcosa, ma invece non è stato così.

Non c’era amore tra loro: dopo l’esperienza su Canale 5 si sono detti ‘addio’

Se anche voi non avete potuto fare a meno di ‘tifare’ per loro e sperare che potesse nascere qualcosa, resterete davvero delusi da queste ultime dichiarazioni a Di Più. A distanza di qualche tempo dalla sua esperienza ad Amici, la giovanissima ballerina ha rivelato che quell’amicizia tanto apprezzata con un suo compagno di scuola, non si è tramutata in amore. Tra i due ex volti di Canale 5, quindi, non è scoccata la scintilla, ma il rapporto costruitisi tra i banchi di Amici si è limitata ad essere una semplice amicizia. In tantissimi avranno capito di chi stiamo parlando, ne siamo certi. Facciamo riferimento a Carola Puddu, che dopo Amici ha ricevuto un’importantissima proposta di lavoro, e Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione del talent. “Dopo quel momento di fragilità non c’è e non c’è stata nessuna relazione tra noi”, ha spiegato Carola alle pagine del settimanale Di Più.

Si può dire, quindi, che è stata tutta un’illusione: in tantissimi, infatti, speravano che – una volta terminato Amici – tra Luigi e Carola potesse nascere qualcosa. Invece, non è stato affatto così.

Cosa ne pensa Luigi in tutto questo?

Al momento, il giovane Luigi Strangis non si è affatto espresso sulle dichiarazioni di Carola in merito al loro rapporto. Nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo, però, il pensiero del cantante era preciso e delineato. Chissà, ci sarà qualche evoluzione nel loro rapporto? Vedremo!

Vi sarebbe piaciuto vederli insieme come coppia?