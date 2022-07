Conoscete il fratello di Stefano De Martino? In molti non l’hanno mai visto; è il più piccolo della sua famiglia.

Lui lo conosciamo benissimo. Grazie alla partecipazione ad Amici ha raggiunto il successo e, da qual momento, Stefano De Martino è diventato un personaggio televisivo tra i più amati.

Oggi conduttore di gran talento, della carriera del bel napoletano sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso della sua famiglia? La sorella, Adelaide, è piuttosto famosa: il suo canale Instagram, dotato di spunta blu, conta ben 122 mila followers. Non tutti sanno, però, che in famiglia c’è anche Davide, il più piccolo di casa De Martino. Da poco 18 enne, somiglia moltissimo al fratello maggiore Stefano. Curiosi di vederlo?

Stefano De Martino, avete mai visto il fratello minore Davide? Somiglianza notevole

Oggi è una vera e propria star della tv, ma Stefano De Martino non dimentica le sue origini. Legatissimo alla sua terra e alle sua famiglia, l’ex ballerino di Amici si mostra spesso in compagnia dei suoi familiari sui social. Come avvenuto circa un mese fa, al 28 esimo compleanno di Adelaide, l’amata sorella. Un festa strepitosa, ricca di amici ed ospiti, dove non poteva mancare l’ultimo dei fratelli Di Martino.

Si, forse non tutti lo sanno, ma Stefano De Martino ha un fratello minore! Il suo nome è Davide ed è da poco diventato maggiorenne. Il suo canale Instagram è seguito da quasi 9 mila followers, ma non contiene foto. Una bellissima foto, però, è stata condivisa dalla sorella Adelaide proprio in occasione del suo 28 esimo compleanno. I tre fratelli sono stati immortalati, vicini e sorridenti, davanti alla torna. Un’immagine meravigliosa, date un’occhiata:

Eh si, quello a sinistra è Davide De Martino e la somiglianza con il fratello maggiore Stefano è davvero notevole! Un rapporto speciale, quello che lega il conduttore ai suoi fratelli, dei quali ha parlato in una recente intervista a Il Corriere della Sera: “Adelaide è il mio valore aggiunto, si occupa della logistica, è la problem solver. Davide, come tutti i 18 enni, non sa che fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare.”

Stefano De Martino e la passione per la danza: c’entra la sorella Adelaide

Nell’intervista, Stefano ha raccontato anche un curioso aneddoto, che riguarda i suoi inizi nel mondo della danza. È proprio grazie alla sorella minore che il napoletano ha deciso di iniziare a ballare: era proprio lui ad accompagnarla alla scuola di danza. “Mi sono innamorato anche io. Ho cominciato a dieci anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”, ha dichiarato Stefano, che oggi ha chiuso con la carriera da ballerino, diventando un grande conduttore.