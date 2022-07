Cristiano Malgioglio parla per la prima volta di come ha scoperto il tumore

Cristiano Malgioglio in un’intervista ha raccontato per la prima volta di come tempo fa ha scoperto del tumore: ecco cos’ha detto al riguardo.

Nelle ultime settimane è arrivata una notizia che avrà fatto piacere a molti, secondo quanto riportato da Tv Blog, Cristiano Malgioglio sarà al timone nella prossima stagione televisiva di un programma che andrà in onda su Rai 3 in prima serata.

Il format si collega allo show condotto da Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu, solo che il titolo è diverso, dovrebbe infatti chiamarsi ‘La mia casa è la tua‘. Una grossa opportunità per il cantante che in questi anni ha mostrato di avere grande talento, riuscendo a collezionare numerosi successi. Successi arrivati non solo grazie alla sua presenza televisiva ma anche con la sua musica, sempre molto originale.

Cristiano è molto famoso ma questo non vuol dire che, come anche per gli altri personaggi del mondo dello spettacolo, si conosce ogni cosa di lui. Anche i ‘vip’ vogliono tenere spesso da parte la sfera più intima. Di recente l’artista ha deciso di svelarsi sotto molti punti di vista e lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il corriere della sera dove ha parlato anche di come ha scoperto tempo fa di avere un tumore.

Cristiano Malgioglio ha raccontato come tempo fa a scoperto di avere un tumore

Cristiano Malgioglio da anni ci conquista con il suo modo di fare, genuino e solare, ed è quello che riscontriamo nelle sue canzoni. In questi anni oltre a darsi da fare nel campo musicale ha lavorato anche in televisione come conduttore e riveste il ruolo di Giudice a Tale e quale show.

Di recente si è svelato in un’intervista rilasciata a Il corriere della sera dove ha parlato di diversi aspetti anche personali confessando cose che non aveva mai detto prima. Per esempio ha raccontato di come ha scoperto in tempo del tumore. Cristiano ha spiegato che un giorno, cosa che non fa mai, mise della crema sulle gambe e si accorse di un neo. A quanto pare era proprio il punto in cui aveva deciso di farsi un tatuaggio di Jennifer Lopez.

Infatti lui spiega che doveva farlo lì in quel punto ma per mostrarlo di più aveva optato per l’esterno della gamba. Ed è questa sua decisione di fare il tatuaggio in un altro posto che ha fatto sì che scoprisse di quel neo. Cristiano nell’intervista a Il corriere della sera ha detto: “Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi anni di vita”. Così Malgioglio ha scoperto del tumore benigno, quasi per caso. Per fortuna allora decise di farsi subito controllare e i medici lo operarono immediatamente.