In pochissimi lo riconosceranno dopo Vite al Limite: oggi Lucas lascia di stucco, difficile da credere

Vedere com’è diventato oggi Lucas dopo Vite al Limite vi lascerà a bocca aperta: in pochissimi lo riconosceranno, davvero difficile da credere.

Un vero e proprio cambiamento choc, quello di cui vi andremo a raccontare e che ha molti aspetti simili a quello di Justin McSwain. Il protagonista di questo nostro articolo, è proprio lui: il giovanissimo Lucas! Fattosi conoscere da tutto il pubblico di Vite al Limite nel corso della decima stagione del programma, il giovane paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad una trasformazione impressionante.

“Sconvolgente”, è proprio questo l’aggettivo che ci è venuto in mente quando abbiamo rintracciato il giovane Lucas su Instagram ed abbiamo scoperto la sua trasformazione. Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel dettaglio, ma prima di farlo vogliamo raccontarvi la sua storia. Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, il peso di Lucas raggiungeva quasi i 300 kg. Come ha fatto ad arrivare a questi livelli? Sembrerebbe che il giovane sia stato condizionato da una vita non facile. Lucas, infatti, ha spiegato di non essere per niente considerato dai suoi genitori e di avere iniziato così a sfogare la sua gelosia e frustrazione nel cibo. Scopriamo insieme, però, com’è diventato.

Com’è diventato Lucas oggi dopo Vite al Limite? Impressionante

Sin dalla sua partecipazione a Vite al Limite, Lucas ha ottenuto dei grandissimi risultati. Alle telecamere del programma, infatti, il giovane non ha mai perso occasione di poter ribadire quanto fosse necessario per lui ritornare in forma. E, diciamoci la verità, il traguardo raggiunto non ha affatto deluso le aspettative dei suoi ammiratori. Grazie alla dieta impostagli dal dottor Nowzaradan, infatti, il buon Higdin è dimagrito quasi 70 kg, soddisfacendo alla grande le richieste del medico chirurgo iraniano.

Un traguardo decisamente da urlo, quello raggiunto da Lucas a finitura dei dodici mesi trascorsi all’interno del programma di Real Time. E che soprattutto sottolinea quanto ritornare in forma per lui fosse diventata una necessità. D’altra parte, l’obesità non è solo una condizione patologica da dover ‘risolvere’ per un aspetto estetico, ma soprattutto per la propria salute. Quante volte, infatti, ci è capitato di parlarvi di tutte quelle problematiche sorte a seguito dei chili di troppo? Decisamente tantissime!

Detto questo, sono in moltissimi coloro si chiedono come sia diventato oggi il simpaticissimo paziente del dottor Nowzaradan. Curiosi di saperlo anche voi? Resterete sconvolti! Abbiamo rintracciato il giovane Lucas su Instagram e siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo scoperto la sua trasformazione. Molto simile a quella di Zsalynn, il cambiamento del giovane Higdin mette davvero i brividi: in pochissimi lo riconosceranno. Non crederete affatto ai vostri occhi, guardate qui:

Una trasformazione piuttosto sconvolgente, non credete?