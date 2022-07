Due gocce d’acqua: avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Resterete senza parole

Avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Si somigliano moltissimo, hanno lo stesso sorriso e il medesimo sguardo.

Tra le cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale dobbiamo citare Emma Marrone. Da quando è uscita dalla scuola di Amici non si è più fermata. E’ infatti nella scuola ai tempi della sua partecipazione come allieva che abbiamo avuto la possibilità di conoscerla e amarla.

Fu lei a vincere nel 2010. Ad oggi sono passati circa 12 anni e in tutto questo tempo Emma ne ha fatta di strada, ha spiccato letteralmente il volo posizionandosi con la sua musica nel cuore degli ascoltatori. Da qualche anno si è data marginalmente anche alla recitazione, approdando direttamente al cinema nel film Benvenuti al Nord, La cena di Natale, Gli anni più belli. Ma a quanto pare nelle ultime settimane è stata impegnata nella realizzazione di una serie che la vede presente nel cast, A casa tutti bene di Muccino. Infatti sui social Emma ha condiviso una foto mentre è sul set e a corredo ha scritto: “Ultimo giorno di set per me. Sempre grata a Gabriele Muccino e a tutta la magnifica crew”.

Potete immaginare che il post sia stato accolto da migliaia di like e centinaia di commenti. E’ molto attiva sui social, a lei piace interagire con i follower. Ed è proprio sul suo canale instagram che condivide scatti professionali ma anche privati, con la sua famiglia o con gli amici. Per caso sapete che ha anche un fratello? Si chiama Francesco e la somiglianza è ben evidente.

Emma Marrone, avete mai visto suo fratello? Si somigliano moltissimo

Emma Marrone è molto attiva sui social, risponde ai follower, commenta i fatti che accadono, spesso anche senza peli sulla lingua proprio come l’abbiamo conosciuta e aggiorna il suo profilo con foto nuove.

E’ molto legata alla sua famiglia e sul suo canale non mancano le immagini insieme, ci sono foto con sua madre e anche con il suo papà. Ma per caso avete mai visto suo fratello? Si chiama Francesco e per alcuni tratti si somigliano moltissimo.

Questa è una foto che la cantante ha pubblicato diversi mesi fa, esattamente a febbraio. Emma e Francesco sono uniti e sorridono. Guardando bene lo scatto è evidente che sono molto simili, hanno per esempio lo stesso taglio degli occhi e anche il sorriso. In basso lei aveva scritto: “La mia casa sei tu. Festeggio con te fratello mio perchè tu sai”. Spulciando dal canale instagram di Francesco vediamo che tra le molte foto condivise ci sono tante insieme a sua sorella, e c’è anche un’immagine di quando a Febbraio 2022 era in gara a Sanremo, in cui gli dimostra il suo più grande sostegno.