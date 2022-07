E’ stata un personaggio famosissimo ma oggi lavora in Municipio: cambiamento drastico

E’ stata un personaggio famosissimo nel panorama musicale, ma oggi la sua vita è completamente diversa: cambiamento drastico!

E’ stata una delle voci degli anni 2000 pronta a conquistarci con uno dei brani divenuti poi dei veri e propri tormentoni musicali. Ad oggi la sua vita ha preso una piega diversa, sebbene sia seguitissima ed amatissima dal pubblico.

Un personaggio famosissimo che ha caratterizzato la storia musicale dei primi anni 2000. Ad oggi, è ancora un volto particolarmente nono e sebbene siano trascorsi più di 20 anni da quell’esordio, la canzone che l’ha resa celebre è ancora una delle più cantate. Ci basterebbe sentirne una strofa per continuare a cantarla tutta. Oggi la sua vita ha decisamente preso una piega diversa rispetto alla strada intrapresa negli anni dell’esordio. Ebbene, dopo la passione per la musica c’è un altro interesse vivo in lei. Di fatti, la cantante ha così scelto di riprendere in mano i libri e di dedicarsi agli studi. Oggi lavora al Municipio. Avete capito di chi stiamo parlando? Segui di qui a poco un indizio che vi svelerà molto ma molto di più!

Ha esordito nel panorama musicale, era un personaggio famosissimo: com’è la sua vita oggi

E se vi dicessimo ‘Dammi tra parole..” sareste in grado di continuare la strofa dell’amatissimo tormentone musicale? Ebbene, siamo sicuri di sì! ‘Sole, cuore amore.. Dammi un bacio che non fa parlare‘ e sì saremmo capaci di finirla tutta. E’ proprio lei, Valeria Rossi il personaggio famosissimo che negli anni 2000 ha ottenuto un successo clamoroso con il brano ‘Tre parole‘. Lo stesso brano l’ha poi condotta tra le braccia dell’uomo che è diventato il suo compagno di vita, Pietro Foresti.

Dopo l’incredibile successo ottenuto con uno dei brani ancora oggi particolarmente amato, Valeria Rossi però ha preso una strada diversa. In realtà parecchie cose sono cambiate da allora. Oggi è una splendida mamma ma non finisce qui perché anche la sua carriera ha preso una piega diversa.

Sono trascorsi più di 20 anni dal lancio del brano che l’ha resa celebre. Impossibile dimenticare la sua esibizione al seguitissimo Festivalbar. Di li a poco la cantante ha esordito poi con altri brani musicali ma alla passione per la musica Valeria Rossi ha affiancato anche un altro interesse che l’ha poi condotta ad intraprendere una nuova strada lavorativa. Lo ha raccontato alla Repubblica.

In un’intervista ha raccontato di aver ripreso a studiare all’Università e di aver superato un concorso per essere poi assunta al Municipio di Monza come Ufficiale dello Stato Civile: “Redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con la vita delle persone. Avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto”, ha raccontato.