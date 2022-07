Elisa Isoardi ha condiviso una foto in cui si mostra al mare senza trucco e filtri: la conduttrice è bella come sempre.

Nelle ultime settimane sono stati svelati i palinsesti mediaset e rai con tante novità, abbiamo scoperto che qualche conduttore è rimasto senza nessun programma e qualcuno invece arriverà alla conduzione di un nuovo format.

Naturalmente vedremo i programmi che solitamente vanno in onda a partire da settembre, come Amici, Uomini e donne, Grande Fratello, Tu si quel vales, Domenica In, La vita in diretta e la lista è lunga. Questi da quando hanno esordito in tv hanno sempre riscontrato un grande successo e quindi la messa in onda non si è mai fermata.

Abbiamo anche appreso che Elisa Isoardi, una delle conduttrici più amate, sarà al timone di un programma tutto suo. Questo dovrebbe essere on the road, quindi la conduttrice avrà mood di girare l’Italia. A quanto pare c’è però un inconveniente, perchè il format dovrebbe andare in onda con la stagione autunnale di domenica nella fascia oraria in cui solitamente vengono trasmessi Domenica In e Amici. Quindi questa sarà una grande bella sfida. Oggi Elisa è molto amata e anche sui social lo è, tanto che i suoi follower sono migliaia. Negli ultimi giorni si sta godendo qualche giorno di relax, come lo sappiamo? Ha condiviso una foto in cui si mostra al mare ed è in questa immagine che appare senza trucco e filtri in tutta la sua naturale bellezza.

Elisa Isoardi al mare sfoggia la sua naturale bellezza: eccola senza trucco e filtri

Elisa Isoardi è una delle conduttrici italiane più amate e apprezzate dai telespettatori. In questo periodo non l’abbiamo vista spesso in tv ma presto avremo il piacere di seguirla in un nuovo programma di cui sarà al timone. Tra le sue ultime apparizioni menzioniamo quella a L’isola dei famosi nel 2021, che l’ha vista concorrente anche se non per molto, infatti per un problema all’occhio lasciò purtroppo l’Honduras dopo qualche settimana.

La presentatrice è attiva sui social dove condivide molti scatti della sua quotidianità, per esempio spesso mostra i suoi allenamenti per tenersi in forma. Negli ultimi giorni si sta godendo un po’ di relax prima dell’inizio della stagione autunnale che la terrà parecchio impegnata. Ed è proprio sul suo canale instagram che ha condiviso uno scatto in cui mostra di trovarsi al mare e sfoggia in questa immagine una bellezza tutta al naturale.

Eccola senza trucco e filtri, con il capelli spettinati al vento. Elisa senza make up e accessori è sempre bella, non ha bisogno di nulla per esserlo. A quanto pare sta approfittando del caldo estivo per prendere un po’ di sole e godersi il mare.