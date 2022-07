Emozione fortissima per l’amato volto tv: si è sposato! Adesso sono marito e moglie

Grandissima emozione per l’amato volto tv: si è finalmente sposato con la sua lei! Adesso sì che sono marito e moglie: che gioia!

È finalmente arrivato il momento che entrambi sognavano da diverso tempo: le loro nozze! A distanza di diverso tempo dalla romanticissima proposta di matrimonio, l’amato volto si è sposato! Grande emozione per lui, ma anche per tutti coloro che lo seguono assiduamente!

Non solo l’amato attore, che ha rivelato di essersi sposato inaspettatamente durante una sua vacanza d’amore con la compagna, ma anche l’amato volto tv ha compiuto il grande passo con la sua lei. Le nozze si sono celebrate Sabato 9 Luglio nella città d’origine di entrambi ed ha visto alternarsi tantissime emozioni. A partire dal magnifico e commovente ingresso in Chiesa della sposa fino al banchetto nuziale organizzato ad hoc per loro, il loro è stato un matrimonio da favola – proprio come quello dell’ex Miss Italia.

L’amato volto si è sposato: grande gioia per tutti

Dopo diverse ‘peripezie’ il grande giorno è arrivato: l’amato volto tv si è sposato! Le nozze erano previste poco più di un anno fa, ma a causa dei diversi avvenimenti poco piacevoli sono state rimandate al 9 Luglio scorso. Una notizia fantastica, da come si può chiaramente comprendere, e che ha riempito di gioia non solo la coppia e i parenti tutti, ma anche coloro che li hanno sempre seguiti e sostenuti. Parliamo di loro: Damiano Carrara e Chiara Maggenti!

Adesso sono davvero marito e moglie, Damiano Carrara e Chiara Maggenti! Con un emozionante rito religioso presso una delle Chiese più ambite ed antiche della città di Lucca, luogo d’origine di entrambi, l’amato pasticciere ha giurato amore eterno alla sua splendida fidanzata. Un’emozione fortissima per entrambi, che soltanto qualche ora fa hanno condiviso la prima foto da marito e moglie. “Sì, per sempre”, hanno scritto a corredo dello scatto che li ritrae in tutta la loro bellezza.

Come si sono conosciuti Damiano e Chiara?

Quella formata da Damiano Carrara e Chiara Maggenti è una delle coppie più amate da Instagram. Seguitissimi entrambi, sui rispettivi canali social sono soliti condividere scatti di coppia favolosi che descrivono chiaramente il loro amore. A proposito, ma come si sono conosciuti? Purtroppo, non abbiamo molte notizie in merito! Una cosa, però, è certa: la loro unione risale ad anni ed anni fa. Come sapete, i due sono usciti allo scoperto solo nel 2020. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che Damiano e Chiara facessero coppia fissa già da qualche tempo. Nel 2021, poi, la proposta di matrimonio. E nel 2022, infine, le nozze!

Congratulazione e tanti auguri a Damiano Carrara e Chiara Maggenti!