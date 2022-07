Flavio Briatore, l’episodio incredibile legato al lavoro di suo padre: il retroscena che non tutti conoscono sul passato dell’imprenditore.

È uno degli imprenditori italiani più famosi al mondo. Fondatore del gruppo internazionale Billionaire Life, la carriera di Flavio Briatore è costellata di straordinari successi in diversi ambiti, ma non tutti conoscono un retroscena sul suo passato.

Di Flavio Briatore imprenditore sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso sulla sua vita privata? Facciamo un passo indietro, a quando Flavio era ancora un bambino. C’è un retroscena con non tutti conoscono e che riguarda il lavoro di suo padre. Scopriamo i dettagli.

Flavio Briatore, clamoroso retroscena: riguarda il lavoro del padre

Oggi è uno degli imprenditori più celebri al mondo, ma non tutti conoscono alcuni aneddoti dell’infanzia di Flavio Briatore. Nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, nel 1950, c’è un curioso episodio che riguarda gli anni delle scuole elementari.

In molti sanno che i genitori di Flavio erano entrambi maestri di scuola elementare, ma se vi dicessimo che, tra i loro alunni, c’è stato proprio lui? A dichiararlo è stato proprio Briatore, in una lunga intervista di qualche anno fa a Il Corriere della Sera, a cui ha raccontato un aneddoto incredibile che riguarda papà Giacomo. “Ero in classe con loro, in quarte e quinte sono passato nell’aula di mio padre. E siccome ha bocciato mezza classe, in quinta elementare ha bocciato anche me.” Proprio così, Flavio ha dovuto ripetere l’anno scolastico per “colpa” del suo papà. Ma non è stata l’unica volta.

Flavio è stato bocciato anche in terza e quarta superiore all’Istituto Tecnico per Geometri a Cuneo, per poi decidere di prendere il diploma da privatista: “Non me ne fregava niente, avevo scelto quella scuola perché qualcuno mi aveva detto che era la più facile”, ha dichiarato. E voi, conoscevate questi retroscena sul noto imprenditore?

La storia d’amore con Elisabetta Gregoraci

Un rapporto speciale, quello che lega Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due si sono conosciuti nel 2005, quando lui era direttore generale del team di Formula 1 della Renault e si sono sposati tre anni dopo, nel 2008 nella chiesa del Borgo di Saro Spirito in Sassia, a Roma. Un grande amore, che si è però interrotto nel 2017, quando le loro strade si sono divise, ma mai del tutto. Per amore del figlio Nathan Falco, nato del 2010, la coppia ha mantenuto un ottimo rapporto: i due si mostrano spesso insieme anche sui social, durante le giornate trascorse in famiglia. “Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile, un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che abbiamo stabilito un ottimo rapporto”, ha dichiarato la showgirl calabrese a Il Corriere.