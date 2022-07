“Ha vinto l’amore”: il fratello del famoso personaggio si sposa, c’è già l’anello

Il fratello del famoso personaggio si sposa, sui social si è mostrato dopo la proposta con tanto di anello: “Ha vinto l’amore”.

Questo è un grande periodo tra matrimoni e nascite, ma anche lauree e tante soddisfazioni raggiunte, e quindi c’è sempre un motivo per festeggiare. Negli ultimi giorni sono state celebrate le nozze dell’attrice Alexandra Daddario che ha deciso di unirsi al suo amato, il famoso produttore televisivo Andrew Form con una festa molto diversa dalle aspettative.

Infatti hanno optato per un locale a New Orleans dove solitamente ci sono concerti jazz, continuando poco dopo in un bar tra cheesburger e musica. Ma prima ancora abbiamo assistito al grande matrimonio tra Britney Spears e Sam Asghari dove hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo. La cantante ha indossato per l’occasione un abito firmato Versace e per la sua realizzazione ci sono volute ben 700 ore di lavoro.

Ma non è finita qui, perchè l’amore trionfa e nelle ultime ore c’è stata una nuova proposta di matrimonio. Questa volta parliamo del fratello di uno dei personaggi famosi più amati e seguiti, e attraverso i social ha fatto sapere di aver ricevuto un bel sì!

“L’amore ha vinto”: il fratello dell’amato personaggio si sposa e mostra l’anello sui social

E’ tempo di grandi festeggiamenti negli ultimi mesi, infatti abbiamo assistito a numerose celebrazioni, tra matrimoni, nascite, lauree, compleanni e grandi obiettivi portati a casa. C’è chi prende il timone di un nuovo programma e festeggia, chi si laurea, chi si sposa e chi celebra la nascita di una nuova vita.

Nelle ultime ore c’è stata una nuova proposta di matrimonio. Il fratello di un amato personaggio dello spettacolo l’ha fatta alla sua fidanzata e ha ricevuto un bel sì. Luca Marini, fratello di Valentino Rossi ha condiviso sui social una foto insieme alla sua fidanzata Marta Vincenzi con tanto di anello al dito, quindi dopo averle chiesto di sposarlo.

In basso al post ha scritto: “6 luglio 2022, Ha vinto l’amore“, mostrandosi entrambi con un sorriso smagliante e una gioia incontenibile e in una seconda foto ha pubblicato l’anello di fidanzamento. A quanto pare presto la coppia convolerà a nozze; in basso al post sono arrivati numerosi messaggi di auguri, per esempio quello di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino che ha commentato la loro felicità.

In molti si chiederanno il motivo del diverso cognome, a quanto pare Luca e Valentino sono figli della stessa madre ma hanno un padre diverso. Anche Luca ha seguito le orme di suo fratello, ed è un pilota. A breve sposerà la sua compagna Marta, al momento la proposta è stata fatta, il sì c’è stato, bisognerà soltanto organizzare il matrimonio e vivere insieme uno dei giorni più belli per loro.