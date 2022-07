Tra i volti indelebili di Non è la rai c’è Ilaria Galassi: sapete cosa fa oggi? La drastica decisione

Ilaria Galassi è tra i volti indelebili di Non è la Rai, ma sapete che cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo l’amato programma.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Ilaria Galassi. Esordita sul piccolo schermo da adolescente con Non è la rai, la giovane donna ha saputo lasciare un vero e proprio segno nella storia del programma. Non è un caso se ancora oggi – a distanza di anni – continua ad essere uno dei volti indelebili dello show.

Non c’era nulla che Ilaria Galassi non sapesse fare a Non è la rai. Piena di energia e sbarazzina, la giovane romana ha dato ampio sfoggio delle sue potenzialità. Tanto è vero che – una volta terminata la sua esperienza nel programma – la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Volto di punta di tantissime trasmissioni di successo, Ilaria è stato uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Un drammatico problema di salute, però, ha arrestato la sua scalata al successo. E, dopo il coma, nulla è ritornato più com’era prima! Recentemente l’abbiamo vista nello studio televisivo di Barbara D’Urso, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Che cosa fa oggi Ilaria Galassi dopo Non è la rai?

La vita di Ilaria Galassi dopo Non è la rai non è stata per niente facile. Dopo essersi fatta conoscere ed amare nella trasmissione di Boncompagni, diventando uno dei suoi volti indelebili, la romana ha dovuto affrontare una serie di problematiche. Dapprima un incidente nel 1996 che le è costato il ruolo di velina a Striscia la notizia e, nel 2000, un aneurisma cerebrale, che le ha comportato mesi di coma e riabilitazione, la bella Ilaria non ha avuto una vita per nulla facile. Grazie alla sua forza e determinazione, però, è riuscita a superare qualsiasi problematiche che le si è posta avanti, rialzandosi come una vera e propria guerriera sa fare. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Dopo aver detto ‘addio’ al mondo della tv, Ilaria Galassi ha iniziato a lavorare come contabile nel negozio di parrucchiere del suo compagno. Come raccontato dalla diretta interessata a Fanpage, però, il Covid li ha fortemente danneggiati, tanto da decidere di chiudere l’attività circa un paio di anni fa. Ad oggi – come riporta Il corriere – Ilaria lavora come badante, prendendosi cura di una donna di 90 anni. Recentemente, infine, l’abbiamo vista in alcuni salotti televisivi nel ruolo di opinionista.

Vi piacerebbe vederla in un reality? Nel corso di una sua intervista a Fanpage, ha raccontato di avere molto piacere a partecipare al GF Vip. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta? Di proposte ne ha avute, staremo a vedere cosa deciderà di fare l’amato conduttore del reality!