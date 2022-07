Maria De Filippi ed Antonella Clerici: nessuno si aspettava qualcosa del genere; la notizia riguarda le due regine della nostra televisione.

Tra le regine indiscusse della nostra tv ci sono senza dubbio loro, Maria De Filippi e Antonella Clerici. Le trasmissioni che conducono sono tra le più seguite ed amate dal pubblico italiano, da ormai tantissimi anni.

E, a proposito di trasmissioni tv, c’è una notizia che riguarda proprio le due conduttrici e che non tutti potrebbero immaginare. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Siete nel posto giusto.

Maria De Filippi ed Antonella Clerici, la notizia è degli ultimi giorni: cos’è successo

L’estate 2022 è entrata ormai nel vivo e, come ogni anno, i principali programmi televisivi sono in vacanza. Per circa due mesi, i telespettatori dovranno rinunciare alle loro trasmissioni preferite che, però, torneranno nella prossima stagione tv, a partire da settembre. Come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, che, salvo cambiamenti, torneranno su Canale 5 già da lunedì 12 settembre. Cosa fare nel frattempo?

Fortunatamente, il pubblico può ‘consolarsi’ con le repliche di alcuni degli show più amati del nostro piccolo schermo. Come Tu si que vales, lo show del sabato sera targato Maria De Filippi: l’ultima edizione del programma è stata riproposta in replica di sabato sera, fino al 9 luglio. Qualche giorno fa, infatti, è andata in onda la finalissima, che ha dovuto affrontare una ‘sfida’ decisamente ardua in termini di ascolti.

Su Rai Uno, infatti, sono iniziate le repliche di The Voice Senior, la versione del talent show dedicata agli over 60, condotta da Antonella Clerici. La prima delle otto puntate è andata in onda proprio sabato 9 luglio, durante la finale di TSQV su Canale 5: chi ha vinto la sfida degli ascolti?

Ebbene, è stato un testa a testa tra le due regine della tv, che hanno collezionato entrambe ottimi risultati. Una leggera vittoria per la Clerici e i suoi cantanti, che hanno tenuto incollati allo schermo 1.676.000 spettatori, con il 14.3 % di share. L’ultima puntata in replica di Tu si que vales ha conquistato 1.520.000 spettatori, pari al 15.8% di share. Insomma, numeri importantissimi per le due conduttrici, che riescono a conquistare il pubblico anche nei week end estivi e con puntate in replica.

Quando iniziano i principali programmi tv?

Vi abbiamo già parlato di Uomini e Donne e della settima edizione del GF Vip, ma cosa sappiamo del resto delle trasmissioni? Secondo le indiscrezioni della pagina Uomini e Donne Classico e Over, la nuova edizione di Amici partirà domenica 18 settembre e, la settimana successiva, ci sarà anche il ritorno di Verissimo. E a proposito di Tu si que vales, le registrazioni inizierebbero proprio oggi, lunedì 11 luglio 2022. Noi non vediamo l’ora di vivere tutte le emozioni della nuova stagione televisiva, e voi?