Il marito della famosa attrice è morto a soli 33 anni: l’uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine e non ce l’ha fatta.

Ogni giorno si sentono tragedie che spesso sono difficili anche solo da scrivere, dare un senso a quello che è accaduto risulta impossibile. Le parole riportate nero su bianco sono solo la ‘spiegazione’ di quanto successo e dimostrano soltanto lontanamente quanto è imprevedibile l’indomani.

Quello che è accaduto nelle ultime ore è una tragedia che l’attrice non dimenticherà mai, è uno di quei dolori che si aggrappa al petto senza staccarsi. Purtroppo il suo amato ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine e a niente sono serviti i soccorsi arrivati poco dopo: purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. L’accaduto ha spiazzato tutti i fan che lo hanno saputo in queste ore.

Terribile tragedia: il marito della famosa attrice è morto a 33 anni colpito da un fulmine

Nelle ultime ore è accaduto quello che nessuno avrebbe mai immaginato, le tragedie ci sono ogni giorno e dobbiamo fare i conti con qualcosa spesso più grande di noi. E’ quello che è successo all’attrice che si è trovata ad affrontare nel giro di poche ore un terribile dolore. Purtroppo il suo amato ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine a soli 33 anni.

Al momento non ha voluto dire nulla, non ha lasciato nessun scritto, forse rinchiusa nel suo dolore. A far sapere quanto avvenuto, con un lungo messaggio in ricordo dell’uomo, è stata la sua amica. Sui social ha scritto: “Continuo a pensare al regalo che hai fatto a Bevin… eri perfetto per lei in qualunque modo. L’hai fatta sentire amata”, ha riportato Odette Anabelle. L’amica dell’attrice ha lasciato bellissime parole per l’uomo, raccontando che molte persone hanno potuto testimoniare la sua passione, una passione che con forza bruciava nella sua anima, quella di aiutare gli altri.

Ma soprattutto ha fatto sentire amata sua moglie, Bevin Prince, adorandola con ogni parte della sua anima. Odette scrive che lei sarà sempre grata di poter testimoniare quell’amore che legava Bevin e William. L’attrice, nota particolarmente per aver vestito il ruolo di Bevin Mirskey nella serie One Tree Hill, si è ritrovata in un batter d’occhio a dover affrontare un dolore troppo grande. Suo marito William Friend, come abbiamo già riportato, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava vicino all’isola Mosonbro insieme ad un gruppo di amici. Purtroppo nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ deceduto poco dopo. Al momento, a parte le parole della sua cara amica, Bevin non ha ancora rilasciato nessun messaggio chiudendosi nel suo dolore.